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    Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı anlaşmanın 3. maddesi uyarınca Dağlık Karabağ'daki cephe hattı ve Laçin koridoru boyunca konuşlandırılan Rus barış gücü, toplamda 1960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel araçtan oluşmaktadır

    Rusya, soğuk havalar öncesinde Dağlık Karabağ'a bir insani yardım konvoyu daha gönderdi

    © Sputnik / Maksim Blinov
    Rusya
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    Konu:
    Dağlık Karabağ krizi (315)
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    Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın açıklamasına göre Dağlık Karabağ'a yeni bir insani yardım konvoyu gönderildi ve sivil halka evlerini onarmaları için yapı malzemelerinin yanı sıra soğuk havalar gelmeden önce battaniye gönderimi sağlandı.

    Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından Dağlık Karabağ'da çatışmalardan etkilenen sivillere başka bir insani yardım daha sağlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada 3 binden fazla battaniye içeren insani yardımın Stepanakert'e (Hankendi) gönderildiği ve konvoy şehre ulaşır ulaşmaz halka dağıtılacağı belirtildi.

    Açıklamaya, Martuni bölgesine yaklaşık 6.5 ton metal ve 1.2 ton ahşap malzemeden oluşan 8 tonluk inşaat malzemesinin teslim edildiği de eklendi. Malzemeler çatışmalar sonrasında evlerini yeniden inşa eden bölge sakinlerine dağıtılacacak.

    Rus kurtarma ekipleri, eğitim kurumları da dahil olmak üzere birçok kuruluşa kapsamlı yardım sağlıyor. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı çalışanlarının, Askeran bölgesindeki onarımı sağlanmış bir okulda halka güvenlik dersleri verdiği de açıklamaya eklendi. Bakanlık çalışanları sivil halka yangın güvenlik kurallarını, gaz ekipmanı kullanımını ve yangın durumunda uygulanacak işlemleri anlattığı, bir acil servis uzmanının ise ilk yardım konusunda dersler verdiği kaydedildi.

    © AA / Azerbaycan Savunma Bakanlığı
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’daki çatışmaların durması hususunda ortak bir bildiri imzalamışlardı.

    Söz konusu anlaşmaya göre Ermenistan ve Azerbaycan anlaşma anında bulundukları mevzilerde kalacaklardı, daha sonra da bir dizi bölge Azerbaycan’ın kontrolü altına girecekti. Bu süreç şimdi tamamlanmış durumda.

    Ayrıca tarafların esirleri değiş tokuş etmesi ve Rus barış gücü birliklerinin temas hattı ve Karabağ'ı Ermenistan'a bağlayan Laçin koridoru boyunca konuşlandırılması üstünde de anlaşılmıştı.

    Konu:
    Dağlık Karabağ krizi (315)
    Etiketler:
    Hankendi, Stepanakert, İlham Aliyev, Nikol Paşinyan, Vladimir Putin, insani yardım, Dağlık Karabağ, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rusya
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