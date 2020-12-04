Kuzey Akım-2’ye karşı uygulanan yaptırımları aşmanın yolu bulundu

Gazprom'un Almanya'ya gaz tedariki için Avusturyalı şirket OMV ile yürüttüğü temasların, Kuzey Akım-2 doğal gaz boru hattına yönelik yaptırımların aşılmasını mümkün kılabileceği ifade edildi.

Vygon Consulting şirketi araştırma direktörü Maria Belova, Gazprom'un Almanya'ya gaz tedariki konusunda Avusturyalı OMV ile temasının, yapım aşamasında olan Kuzey Akım-2 gaz boru hattına yönelik Avrupa kısıtlamalarının aşılmasını mümkün hale getirebileceğini söyledi.

Mevcut Avrupa mevzuatına göre AB'ye deniz yoluyla giriş yapan gaz boru hatlarının kapasitesinin yarısının bağımsız tedarikçilere verilmesi gerekiyor.

Kommersant gazetesine göre, Gazprom ile OMV arasında bir süre önce imzalanan ve 1 Aralık'ta yürürlüğe giren sözleşme, 15 yıl boyunca yaklaşık altı milyar metreküp yıllık gaz arzını öngörüyor. Belge Avusturya'ya gaz satışını kapsamıyor.

Belova’ya göre eğer gaz alımı Rusya topraklarında gerçekleşirse OMV, Kuzey Akım-2’nin kapasitelerini kullanabilecek bağımsız bir tedarikçi haline gelecek.

Eğer Kuzey Akım-2’ye kredi sağlayan diğer Avrupalı şirketler Wintershall, Uniper, Shell ve Engie, Gazprom’dan 6 milyar metreküp gaz satın alırsa, bu zaten boru hattının kapasitesinin yarısından fazlasını oluşturacak.

Gazprom, Fransız Engie, İngiltiz Royal Dutch Shell, Avusturyalı OMV ve Almanya'nın Uniper ve Wintershall şirketleriyle yaklaşık 9.5 milyar dolarlık Kuzey Akım-2 projesini finanse etmeleri konusunda anlaşmıştı.

Kuzey Akım-2 projesi, toplam yıllık kapasitesi 55 milyar metreküp olan iki doğalgaz boru hattının, Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi'nin altından döşenmesini öngörüyor.