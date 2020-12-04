Lavrov: Rusya ile Türkiye arasında temel prensiplerde görüş ayrılığı yok

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, katıldığı “Akdeniz: Roma Diyaloğu” konferansında, Rusya ile Türkiye arasında temel prensiplerde görüş ayrılıkları olmadığını belirtti.

Lavrov, ülkelerin her konuda anlaşamayacağı ve devletlerin ilişkilerinde farklı pozisyonların olabileceğine vurgu yaparak şunları ifade etti: