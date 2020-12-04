Lavrov: Rusya ile Türkiye arasında temel prensiplerde görüş ayrılığı yok

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, katıldığı “Akdeniz: Roma Diyaloğu” konferansında, Rusya ile Türkiye arasında temel prensiplerde görüş ayrılıkları olmadığını belirtti.
Lavrov, ülkelerin her konuda anlaşamayacağı ve devletlerin ilişkilerinde farklı pozisyonların olabileceğine vurgu yaparak şunları ifade etti:
- “Türkiye ile ilişkilerimiz iyi komşuluk ve birbirimizin çıkarlarını gözeten bir yapıya dayanıyor. Ayrıca enerji sektöründe milyonlarca dolarlık projelerin yanı sıra askeri-teknik işbirliği konusunda işbirliğimiz var. Dış politika faaliyetlerimizi koordine etmek için büyük umut vaat eden planlarımız var.
- Libya'ya gelince, Türkiye ile mevcut duruma farklı yaklaşımlarımız olduğu bir sır değil, ancak çatışmanın tüm taraflarıyla temaslarımızı sürdürüyoruz. Türkiye, Trablus'taki yönetimle ilişkiler üzerine oynuyor, ancak duruma daha geniş bir açıdan bakmak gerekiyor. Çatışma tarafları üzerindeki etkimizin Rusya, Türkiye ve diğer ülkeler olarak birlikte çalışırken daha iyi sonuçlar elde etmemize yardımcı olduğunu düşünüyorum.”
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