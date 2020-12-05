Rusya’da günlük koronavirüs vaka sayısında yeni rekor: 28 bin 782 kişi Kovid-19’a yakalandı

Rusya'da son 24 saatte 28 bin 782 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son vakalarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının toplamının 2 milyon 431 bin 731’e yükseldiği bildirildi.

Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamada, Rusya’nın 85 bölgesinde son 24 saatte 28 bin 782 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bu yeni rekor artışla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının toplam sayısının 2 milyon 431 bin 731’e yükseldiği belirtildi.

Yeni günlük vaka artışları bakımından bir önceki rekor artış ise 28 bin 145 olarak 3 Aralık’ta kaydedilmişti.

En çok yeni vakaların kaydedildiği yerler Moskova (7 bin 993), St. Petersburg (3 bin 726), Moskova bölgesi (1.246) olarak bildirilirken, vakaların yaklaşık yüzde 20.4’ünde (5 bin 867 kişi) hastalığın klinik semptomlarının görülmediği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 508 kişinin hayatını kaybettiği, böylece salgının başından bu yana Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölenlerin sayısının 42 bin 684’e ulaştığı kaydedildi.

Enfeksiyonu yenerek sağlıklarına kavuşan kişilerin sayısının ise 27 bin 644 kişi olduğu, son 24 saatte hastanelerden taburcu olan bu kişilerle birlikte Rusya’da salgının başından bu yana tedavi görerek sağlığına kavuşanların sayısının 1 milyon 916 bin 396’ya ulaştığı bilgisi paylaşıldı.