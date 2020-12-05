Rus Dışişleri: Lavrov Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov’la Karabağ’ı görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Lavrov’un Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov’la yaptığı telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ ile ilgili anlaşmaların uygulanmasının ele alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’la bir telefon görüşmesi yaptığı, görüşmede Dağlık Karabağ ile ilgili anlaşmaların uygulanmasının ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, “Taraflar, tarafların Rus barış gücü birlikleri ile etkileşimi dahil olmak üzere Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 9 Kasım 2020 tarihli açıklamasının hükümlerinin uygulanmasında kaydedilen ilerlemeyi, ayrıca ikili işbirliğine ilişkin güncel konuları ve uluslararası gündemdeki bazı konuları ele aldı” ifadelerine yer verildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı.

İmzalanan ortak bildiriye göre Azerbaycan ve Ermenistan güçleri anlaşmanın imzalandığı anda bulundukları noktalarda kaldı. Böylece çatışmalar esnasında ele geçirdiği yerleşim yerleri Azerbaycan’ın denetimine geçmiş oldu.

Anlaşmanın maddelerinde ayrıca diğer bazı bölgelerin de Azerbaycan’ın kontrolüne devredilmesi, tarafların esir takası gerçekleştirmesi, temas hattı ve Karabağ’ı Ermenistan’a bağlayan Laçin koridoruna Rus barış gücünün konuşlanması öngörülüyor.