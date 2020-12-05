Putin: Rusya, önümüzdeki on yıllar boyunca Arktik ve Kuzey bölgelerinin ‘katılımlarıyla büyüyecek’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin önümüzdeki on yıllar boyunca Arktik ve Kuzey bölgelerinin ‘katılımlarıyla büyüyeceğini’, Rusya’nın geleceğinin madencilik dahil olmak üzere bu yönün gelişimine bağlı olduğunu söyledi.

‘Rusya’nın Gönüllüsü’ adlı yarışmanın gönüllüleri ve finalistleri ile bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın önümüzdeki on yıllar boyunca Arktik ve Kuzey bölgelerinin ‘katılımlarıyla büyüyeceğini’, ülkenin geleceğinin madencilik dahil olmak üzere bu yönün gelişimine bağlı olduğunu ifade etti.

Putin, “Rusya bir kuzey ülkesidir, topraklarımızın yüzde 70'inden fazlası kuzey enlemlerde yer alıyor. Kuzeyde olup biten her şey bizim için özel bir ilgi konusudur ve özel değer taşır. Şu anda Kuzey Deniz Yolu'nun geliştirilmesinden bile söz etmiyorum” diye konuştu.

Kutup bölgesindeki faaliyetleri ekolojik riskleri minimize ederek yürütme çağrısı

Bu yönün gelişiminin özellikle Rusya’ya gerekli olan doğal kaynakların çıkarılması açısından ülkenin geleceği olduğunu vurgulayan Putin, “Rusya önümüzdeki on yıllar boyunca elbette ki Arktik ve Kuzey bölgelerinin katılımlarıyla büyüyecek, bunlar oldukça açık görünen şeyler” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kutbu'nun doğasının son derece savunmasız olduğuna dikkat çeken Putin, bölgedeki ekonomik faaliyetlerin ekolojik riskleri en aza indirecek özellikler dikkate alınarak yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Putin, “Kuzey Kutbu'nun doğası aynı zamanda son derece savunmasızdır. Ve elbette ki ekonomik faaliyetler, Kuzey Kutbu ve Kuzey Rusya'nın özelliklerine çevresel riski en aza indirecek şekilde uyum sağlamalı” vurgusunu yaptı.