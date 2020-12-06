Sobyanin: Yaklaşık 7 milyon Moskovalıyı Kovid-19'a karşı aşılamayı planlıyoruz

Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Sobyanin, Moskova'da dün sabah saatlerinde başlayan toplu aşılama çalışmalarında hedeflenen rakamları açıkladı.

Sobyanin, "Toplamda 6-7 milyon kişiyi aşılamayı planlıyoruz ve bunun için gereken 'makineyi' bir anda devreye alamazsınız. Bu nedenle, hem dijital kayıt mekanizması hem de teslimat ve depolamayı kapsayan soğuk zincir lojistiğini kademeli olarak oluşturmamız gerekiyor" dedi.

Dün Moskova'nın farklı bölgelerinde yer alan 70 klinikte Kovid-19'a karşı toplu aşılama başlamıştı. Şimdilik sadece risk grubunda yer alan 18-60 yaşlarındaki yurttaşlar, eğitim, sağlık ve sosyal alanda hizmet veren kurumların çalışanları aşı yapabilecek.

Moskovalılara, Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V koronavirüs aşısı yapılıyor. Aşının temel üstünlükleri olarak güvenlik, etkinlik ve uzun vadeli yan etkilerin olmaması gösteriliyor.

Moskova'ya temin edilen aşı sayısı arttıkça aşılama için randevu verilecek kategori listesi de genişletilecek. Rusya’da şu ana kadar yaklaşık 2 milyon doz Sputnik V aşısı üretilmiş durumda.