Rus başhekim Veçorko, Rusya'da Kovid-19 salgınının ne zaman sona erebileceğini açıkladı

Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Veçorko, Rusya'da koronavirüs salgınının ne zaman sona erebileceğine dair öngörülerini paylaştı.

Veçorko, "Muhtemelen 2021 yazına doğru bir zayıflama olacak. Öyle zannediyorum. Zira halihazırda aşılamaya başladık ve o zamana kadar ciddi sayıda kişi bu virüsle temas edecektir. Bu nedenle 2021 yılı sonuna doğru koronavirüs enfeksiyonunun sona ereceğini düşünüyorum" dedi.

Dün Moskova'nın farklı bölgelerinde yer alan 70 klinikte Kovid-19'a karşı toplu aşılama başlamıştı. Şimdilik sadece risk grubunda yer alan 18-60 yaşlarındaki yurttaşlar, eğitim, sağlık ve sosyal alanda hizmet veren kurumların çalışanları aşı yapabilecek.

Moskovalılara, Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V koronavirüs aşısı yapılıyor. Aşının temel üstünlükleri olarak güvenlik, etkinlik ve uzun vadeli yan etkilerin olmaması gösteriliyor.

Moskova'ya temin edilen aşı sayısı arttıkça aşılama için randevu verilecek kategori listesi de genişletilecek. Rusya’da şu ana kadar yaklaşık 2 milyon doz Sputnik V aşısı üretilmiş durumda.