Rus senatör Puşkov: Donbass'ta uygulanacak olası bir Dağlık Karabağ senaryosu başarısızlığa mahkum

Ukrayna yönetiminin Donbass'ta çözüm için Dağlık Karabağ'daki gibi askeri güç kullanma planları yaptığını kaydeden Rus senatör Aleksey Puşkov, Donbass'ta bu senaryonun başarılı olamayacağını ifade etti.

Telegram hesabından açıklama yapan Puşkov, Kiev'de 'Azerbaycan başardı, Ukrayna neden başarmasın?' gibi soruların gündeme geldiğine dikkat çekerek jeopolitik açıdan ele alındığında, bu senaryonun birkaç nedenden dolayı Donbass'ta uygulanamayacağını kaydetti.

'ABD ve NATO'nun dolaylı desteği yetersiz olur'

Puşkov, "Belirleyici faktör, Donetsk ve Lugansk'ın Rusya ile ortak sınıra sahip olması. Rusya ve Ermenistan'ın tamamen farklı iki şey olduğuna Kiev itiraz etmeyecektir sanırım. İkinci faktör de, Türkiye tarafından Azerbaycan'a sağlanan açık destek. Ukrayna sadece ABD ve NATO'nun dolaylı desteğine güvenebilir ve bu yetersiz olur" dedi.

Dağlık Karabağ'daki çatışmaların sonunda bölgeye Rus barış gücü girdiğini anımsatan Puşkov, senaryonun bu bölümünün Ukrayna'nın çıkarına olmayacağının altını çizdi.

Puşkov, "Bildiğimiz gibi, Kiev'deki iktidar koridorlarında kötü düşünülmüş, dürtülere dayanan kararların pek çok destekçisi var. Şimdiye kadar olmasa da, askeri senaryoyu seçmek onlara cazip gelebilir. Ancak bu büyük bir hata olur, zira Donbass asla Dağlık Karabağ değildir" diye vurguladı.