Rusya'da madenlerde çalışmak üzere robotik damperli kamyonlar geliştiriliyor

T. F. Gorbaçov Kuzbass Devlet Teknik Üniversitesi (KuzGTU) ile N. E. Bauman Moskova Devlet Teknik Üniversitesi’nden (N.E. Bauman MGTU) bilim insanları, maden ocaklarında kullanılmak üzere yüksek tonajlı robotik damperli kamyonlar geliştiriyor.

KuzGTU basın dairesinden yapılan açıklamaya göre önde gelen Rus üniversitelerinin uzmanları, yeni damperli kamyonların, nakliye maliyetlerinin ve çevresel yükün önemli ölçüde azalmasını sağlayacağından emin.

Ocak madenciliği, dünyanın birçok bölgesi ve ülkesi için stratejik bir alandır. Uzmanlar, ocak madenciliğinin, enerji verimliliğini ve üretimin çevre dostu olmasını önemli ölçüde iyileştirmeye yardımcı olacak büyük bir otomasyon potansiyeline sahip olduğundan emin.

KuzGTU ve N.E. Bauman MGTU’dan bilim insanları, bu yönü geliştirmek üzere, üretiminin Rus ağır vasıta üreticisi KAMAZ şirketinin tesislerinde konuşlandırılması planlanan madencilik alanı için robotik damperli kamyon ailesini geliştiriliyor.

KuzGTU Sayısal Teknolojiler Bilim Merkezi’nin yöneticisi Dmitriy Dubinkin, “İki robotik damperli kamyon modeli planlandı, biri 90 ton taşıma kapasiteli, elektromekanik şanzımanlı enerji depolama cihazlı model, diğeri de 60 ton taşıma kapasiteli, sıralı hibrid şemasına göre yapılmış elektromekanik şanzımanlı model. Görevleri, açık ocaklardaki koşullarda çalışmak” açıklamasında bulundu.

Geliştiricilerin belirttiği üzere damperli kamyonlar, yaklaşık on modül ve 2D yol haritası oluşturma, uzaktan kumanda, rota hedef noktası takip modülü gibi alt programları içeren otonom kumanda sistemi ile donatılacak.

Üretimin verimliliğini ve çevre dostlu oluşunu özel olarak geliştirilmiş elektrikli motorlar kullanarak artırmayı amaçlayan bilimcilere göre bu, toplam üretim maliyetinin önemli bir bölümünü oluşturan nakliye maliyetlerini hissedilir ölçüde azaltacak.

N.E. Bauman MGTU KAMAZ Bilim ve Eğitim Merkezi Direktörü Aleksandr Kartaşov, şunları anlattı:

“Elektrikli motora sahip damperli kamyonların farklı enerji kaynakları olabilir, fakat pil ya da kapasitör gibi enerji depolama cihazlarının kullanılması, içten yanmalı motorlara kıyasla en önemli tasarrufu sağlayacak ve ayrıca çevre üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacak. Ayrıca seçimin depolama cihazlarından yana yapılması, güç şebekesinin kurulum maliyetinin azalmasını sağlayacak ve olumsuz hava koşullarında kullanımı kolaylaştıracak.”

Madencilikte kullanılmaya yönelik KAMAZ marka robotik damperli kamyonların prototiplerinin testleri, Rus kömür üreticileri SDS-Ugol ve SUEK (Siberian Coal Energy Company) bünyesinde gerçekleştirilecek. Testler tamamlandıktan sonra 2022’de yeni modellerin seri üretimine geçilmesi planlanıyor.

Endüstriyel sistemlerin otomasyonu ve modern üretim kontrol yöntemlerinin benimsenmesi alanındaki çalışmalar, KuzGTU Sayısal Teknolojiler Bilim Merkezi’nin uzmanları tarafından yürütülüyor.

KuzGTU Rektör Vekili Aleksey Yakovlev, “Sayısal Teknolojiler Bilim Merkezi sadece yeni teknolojiler yaratma projesi değil, aynı zamanda makine sanayi, madencilik mühendisliği ve sayısallaşma alanındaki yetkinliklere bir arada sahip olan benzersiz uzmanları yetiştireceğimiz yeni uygulama odaklı bir eğitim platformudur” vurgusunu yaptı.

Üniversitenin en iyi öğrencileri ve genç bilim insanları, merkezin çalışmalarına aktif olarak katılıyor.