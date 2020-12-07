Rusya'da madenlerde çalışmak üzere robotik damperli kamyonlar geliştiriliyor

KuzGTU basın dairesinden yapılan açıklamaya göre önde gelen Rus üniversitelerinin uzmanları, yeni damperli kamyonların, nakliye maliyetlerinin ve çevresel yükün önemli ölçüde azalmasını sağlayacağından emin.
Ocak madenciliği, dünyanın birçok bölgesi ve ülkesi için stratejik bir alandır. Uzmanlar, ocak madenciliğinin, enerji verimliliğini ve üretimin çevre dostu olmasını önemli ölçüde iyileştirmeye yardımcı olacak büyük bir otomasyon potansiyeline sahip olduğundan emin.
KuzGTU ve N.E. Bauman MGTU’dan bilim insanları, bu yönü geliştirmek üzere, üretiminin Rus ağır vasıta üreticisi KAMAZ şirketinin tesislerinde konuşlandırılması planlanan madencilik alanı için robotik damperli kamyon ailesini geliştiriliyor.
Geliştiricilerin belirttiği üzere damperli kamyonlar, yaklaşık on modül ve 2D yol haritası oluşturma, uzaktan kumanda, rota hedef noktası takip modülü gibi alt programları içeren otonom kumanda sistemi ile donatılacak.
Üretimin verimliliğini ve çevre dostlu oluşunu özel olarak geliştirilmiş elektrikli motorlar kullanarak artırmayı amaçlayan bilimcilere göre bu, toplam üretim maliyetinin önemli bir bölümünü oluşturan nakliye maliyetlerini hissedilir ölçüde azaltacak.
N.E. Bauman MGTU KAMAZ Bilim ve Eğitim Merkezi Direktörü Aleksandr Kartaşov, şunları anlattı:
“Elektrikli motora sahip damperli kamyonların farklı enerji kaynakları olabilir, fakat pil ya da kapasitör gibi enerji depolama cihazlarının kullanılması, içten yanmalı motorlara kıyasla en önemli tasarrufu sağlayacak ve ayrıca çevre üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacak. Ayrıca seçimin depolama cihazlarından yana yapılması, güç şebekesinin kurulum maliyetinin azalmasını sağlayacak ve olumsuz hava koşullarında kullanımı kolaylaştıracak.”
Endüstriyel sistemlerin otomasyonu ve modern üretim kontrol yöntemlerinin benimsenmesi alanındaki çalışmalar, KuzGTU Sayısal Teknolojiler Bilim Merkezi’nin uzmanları tarafından yürütülüyor.
KuzGTU Rektör Vekili Aleksey Yakovlev, “Sayısal Teknolojiler Bilim Merkezi sadece yeni teknolojiler yaratma projesi değil, aynı zamanda makine sanayi, madencilik mühendisliği ve sayısallaşma alanındaki yetkinliklere bir arada sahip olan benzersiz uzmanları yetiştireceğimiz yeni uygulama odaklı bir eğitim platformudur” vurgusunu yaptı.
Üniversitenin en iyi öğrencileri ve genç bilim insanları, merkezin çalışmalarına aktif olarak katılıyor.
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