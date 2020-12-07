Moskova’daki ‘Rus Malı 2020’ forumunda Rusya ihracatının geleceği değerlendirilecek

Bu yılki forumun ana konusu, “2020’li yılların ekonomisi nasıl olacak ve Rusya ihracatı için ne gibi zorluklar ve fırsatlar yaratacak?” oldu. Toplantılarda ihracat destek sistemleri, elektronik ticaret platformları aracılığıyla dış pazarlara girme stratejileri ve ihracatçılara yönelik hizmetlerin dijitalleşmesi görüşülecek.

Forum yeni formata sahip olacak. Bazı katılımcılar Moskova’da toplanırken, diğerleri video konferans yoluyla bağlanacak.

‘Rus Malı’ Forumu, uzmanların, devlet yetkililerinin ve kurumların ihracata yönelik faaliyetle ilgili güncel sorunları değerlendirdiği ve Rus mal ve hizmetlerinin yurtdışına arzının büyümesi için pratik çözümler geliştirdiği uluslararası platform olma özelliğini taşıyor.