Rusya Dışişleri'nden Venezüella'daki seçim sonuçlarıyla ilgili yorum: Diyalog için yapıcı platform olmasını umuyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, yenilenen Venezüella parlamentosunun tüm siyasi güçleri arasında diyalog için bir platform haline gelmesini umduklarını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Venezüella'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun zaferiyle sonuçlanan genel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada "Yenilenen Venezüella Ulusal Meclisi'nin, ülkenin karşı karşıya olduğu zorlukların çözümü, Venezüella toplumunda var olan farklılıkların müzakereler yoluyla aşılması amacıyla tüm siyasi güçler arasında yapıcı diyalog için temsili bir platform olacağını umuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Uluslararası toplumun, meşru Ulusal Meclis'i destekleyerek, Venezüella içindeki siyasi sürecin daha da ilerlemesi için uygun koşulların yaratılmasına yardımcı olacağını söyleyen Zaharova, Rus temsilciler dahil seçim sürecini izleyen uluslararası gözlemcilerin, Venezüella yönetiminin seçim organizasyonuyla ilgili çabalarına övgüde bulunduklarını kaydetti.

Zaharova, "Büyük ihlaller saptanmadı. Neredeyse her yerde ileri teknolojili oylama makinelerinin kullanımı ve geniş yelpazeden muhalif güçlerinin katılımı, bu seçimlerin ayırt edici özellikleri oldu. Birçok bakımdan, Venezüella'daki seçim süreci, kendilerini 'demokrasi örneği' olarak tanımlayan bazı ülkelere göre daha sorumluk dolu ve şeffaf şekilde organize edildi" değerlendirmesinde bulundu

Davete rağmen Venezüella'ya gözlemci göndermeyi reddeden bazı ülkelerin, seçimlerin sonuçlarını tanımama yönündeki açıklamalarının, tarafsız gerçekliği kabul edecek, sandık başına giden ve anayasaya uygun olarak ülkelerinin geleceği için oy verme hakkını hayata geçiren milyonlarca Venezüella vatandaşının iradesine saygı gösterecek yetenekte olmadıklarını gösterdiğini belirten Zaharova, "Seçimleri boykot edenlerin, demokratik süreçlere katılma yoluyla açık rekabete hazır olmadığı ve iktidar mücadelesinde gayri anayasal yöntemler tercih ettiği ortada" dedi.