Rusya: Karadeniz üzerinde ABD ve Fransa’ya ait keşif uçaklarına Su-30 jetiyle önleme yapıldı

Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi’nden basın mensuplarına yapılan açıklamada, Karadeniz hava sahasında ABD ve Fransa’ya ait keşif uçaklarına Su-30 avcı uçağı ile önleme yapıldığı ifade edildi.

Açıklamaya göre Rus radarlar, bugün Karadeniz’in tarafsız suları üzerinde Rusya sınırlarına doğru yaklaşmakta olan hava hedefleri tespit etti.

Merkez yetkilisi, “Hava hedeflerinin tanımlanması ve Rusya sınırını ihlal etmelerinin önlenmesi amacıyla Güney Askeri Bölge hava savunma kuvvetlerine ait bir Su-30 avcı uçağı havaya kaldırıldı. Rus avcı uçağının mürettebatı, hava hedeflerini ABD Hava Kuvvetleri’ne ait RC-135 tipi keşif uçağı, KC-135 tipi tanker uçağı, Fransa Hava Kuvvetleri’ne ait C-160G tipi keşif uçağı olarak belirledi ve Karadeniz suları üzerinde onlara refakat etti” ifadelerini kullandı.

Yetkili, yabancı uçakların rotalarını değiştirmesinin ardından Rus savaş jetinin kendi olaysız bir şekilde konuşlandığı üsse geri döndüğünü vurguladı.