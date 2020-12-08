Lavrov’dan Borrell’in ‘Astanalaştırma’ açıklamasına yorum: Çözümlerde dürüst davranılırsa herkese yeteri kadar yer var

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, AB Yüksek Temsilcisi Borrell’in Rusya ve Türkiye'nin ihtilafları 'Astanalaştırdığı’ açıklamasına yaptığı yorumda, modern dünyanın etki alanlarına bölünmeye tabiymiş gibi görülmeye değmediğini, ihtilafların çözümüne dürüst bir şekilde katılım olduğu halde herkese yeteri kadar yer olacağını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermeni mevkidaşı Ara Ayvazyan ile Moskova’da yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Lavrov’a, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in ‘Rusya ve Türkiye'nin Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya ihtilaflarını 'Astanalaştırdığı', yani Suriye'deki krizi çözmek için uyguladığı Astana formatına başvurarak Avrupa'yı çözüm sürecinin dışına ittiği’ şeklindeki açıklaması soruldu.

Lavrov, yanıtında “Avrupa Birliği'nin modern bir şekilde davranacağını ve günümüz dünyasını etki alanlarına bölünmeye tabiymiş gibi görmeye çalışmayacağını umuyorum. Şu ya da bu ihtilafın çözümüne bazı jeopolitik faydalar ve dışarıdan avantaj elde etme uğruna değil, dürüstçe katılım olduğu halde herkese yeteri kadar yer olacak” ifadelerini kullandı.

Rus diplomat, Borrell hakkında ise “Anladığım kadarıyla, AB dışında birilerinin modern dünyada bazı inisiyatifleri üstlenebileceğinden biraz endişe duyuyor” ifadelerini kullandı.

Dağlık Karabağ’da çatışmaları sona erdiren anlaşma

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı. Tarafların ortak bildirisine göre Azerbaycan ve Ermenistan güçleri anlaşmanın imzalandığı anda bulundukları noktalarda kaldı. Böylece çatışmalar esnasında ele geçirdiği yerleşim yerleri Azerbaycan’ın denetimine geçmiş oldu.

Anlaşmanın maddelerinde ayrıca diğer bazı bölgelerin de Azerbaycan’ın kontrolüne devredilmesi, tarafların esir takası gerçekleştirmesi, temas hattı ve Karabağ’ı Ermenistan’a bağlayan Laçin koridoruna Rus barış gücünün konuşlanması öngörülüyor.

Tamamıyla Dağlık Karabağ’a aktarılan Rus barış gücü hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel araçlardan oluşuyor. Rus askerler, temas hattında kurulan toplam 23 gözlem noktasından 24 saat boyunca ateşkese uyulup uyulmadığını izliyor.