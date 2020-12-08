Türkiye'de gözaltına alınan Rus NTV kanalı çalışanları Rusya'ya döndü

NTV televizyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, geçen hafta İstanbul’da gözaltına alınan Aleksey Petruşko ve İvan Malışkin’in Moskova’ya ulaştığı belirtildi.

Gece uçuşuyla ülkelerine dönen gazetecilerle ilgili her şeyin yolunda olduğu belirtilen açıklamada, “Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği ve Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’na yardımları için teşekkür ederiz. Ve elbette bu günlerde bizleri destekleyen basından tüm meslektaşlarımıza teşekkürler” ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu?

Rus gazeteciler Aleksey Petruşko ile İvan Malışkin geçen cuma günü İstanbul’da gözaltına alınmışlardı. Rus gazetecilerin gözaltına alındığı, çalışanı olduklarını Rus NTV televizyonunun gazetecilerden bir süredir haber alamadıklarını açıklamasıyla öğrenilmişti.

Resmi bir açıklama yapılmamış olsa da Türk Dışişleri kaynakları gazetecilerin akreditasyonlarının bulunmaması ve Türkiye için stratejik bakımdan önemli bir alanda izinsiz çekim yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındıklarını ifade etmişti.

Peskov daha önce Kremlin'in Türkiye'de NTV çalışanlarının gözaltına alınması olayının diyalog yoluyla çözülmesini beklediğini ve gazetecilerin yakında serbest bırakılacağını belirtmişti.

Son olarak Rus NTV televizyonu, çalışanlarına suçlama yöneltilmediğini ve serbest bırakılmalarına karar verildiğini, Rus gazetecilerin en kısa zamanda sınır dışı edilmesinin beklendiğini açıklamıştı.

Gazetecilerin serbest bırakılmasının ardından, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konunun diplomatik kanallar üzerinden çözüldüğünü belirtmişti.