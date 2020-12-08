Rusya, Antalya ve İzmir'den domates ve biber sevkiyatını yasakladı

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor), Antalya ve İzmir’den domates ve biber sevkiyatı yapılmasını yasakladı.

Rosselhoznadzor’dan yapılan açıklamaya göre, Antalya ve İzmir’den domates ve biber sevkiyatı yasaklandı.

Kararın gerekçesi olarak bu bölgelerden getirilen ürünlerde domates kahverengi meyve buruşukluk virüsü, domates lekeli solgunluk virüsü ve pepino mozaik virüsü görülmesi gösterildi. Kararın alınması sırasında bu virüslerin büyük tehdit teşkil etmesi göz önünde bulunduruldu.

Virüslerin tespit edilmesi neticesinde alınan karantina tedbirlerinin ardından, ürünlerde 9 kez pepino mozaik virüsü, 1’er kez de domates lekeli solgunluk ve kahverengi meyve buruşukluk virüsü saptandı.

Diğer yandan Türkiye’den getirilen domateslerde yaprak galeri güvesi, armutlarda ise monilinia fructicola isimli mantar türünün daha sık görülür olmasının Rosselhoznadzor için endişe verici olduğu kaydedildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde, Türk tarafının konuyla ilgili alınan tedbirlerin yanı sıra her bir ihlale yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin detaylı bilgi sunması üzerinde anlaşıldı.

Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği verilerine göre, belirlenen 200 bin tonluk kota üzerinden 1 Kasım 2017’den bu yıl kasım sonuna kadar Rusya’ya 198 bin 739 ton domates sevkiyatı yapıldı.

Rusya Tarım Bakanlığı verilerine göre ise sevkiyat miktarı 187 bin 12 ton oldu. Bakanlık, tamamen dolmasının ardından kota konusunu yeniden değerlendirmeyi planlıyor.