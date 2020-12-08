Lavrov: Avrupa'nın Magnitsky Yasası, ABD'yi memnun etmek için kabul edildi

Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği’nin (AB) insan hakları ihlallerine karşı yaptırımlar uygulama mekanizmasını onaylayarak, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 'bir kez daha övgüsünü hak ettiğini' kaydetti.

"Şu an zor zamanlardan geçen bu BM organlarını Batı, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nde (OPCW) gördüğümüz gibi, mümkün olan her şekilde itibarsızlaştırmaya veya sekreterliklerin özelleştirilmesi yoluyla onları kendi iradesine tabi kılmaya çalışıyor. İşe yaramadığında ise, ilgili konuyu BM yapılarının ve evrensel sözleşmelerin dışına çıkararak, kendisine uygun kararları nihai gerçek olarak dayatıyor."

Lavrov, bunun AB'nin Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altındaki evrensel kurumlara danışma zahmetine girmeden, kendi dar çevresinde oluşturduğu yeni bir mekanizma olduğuna vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: