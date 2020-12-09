Kremlin: Fransız öğretmenin öldürülmesi karşısında tek doğru tutum; cinayeti kınamak

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Paris’te Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren tarih öğretmeni Samuel Paty'nin öldürülmesiyle ilgili soruları da yanıtladı.

Fransız öğretmenin katili Abdullah Anzorov'un Çeçenistan’da törenle defnedilmesinin terörizmi haklı çıkarıp çıkarmadığı sorusuna yanıt veren Peskov, işlenen cinayetin kınanmasının ‘doğru olan tek bakış açısı’ olduğunu vurguladı.

Peskov, “Devlet kanallarının farklı bakış açılarını verdiklerini biliyorsunuz. Bu bakış açısının o bakış açısıyla hiçbir ilgisi olamaz, bu durumda doğru olabilecek tek bakış açısı, bu cinayetin mutlak kınanması ve bu tür eylemlerin kabul edilemezliği konusundaki tutumla ilişkili olan bakış açısıdır” diye konuştu.

Geçen ekim ayında Fransa'nın başkenti Paris'te Abdullah Anzorov adlı Çeçen asıllı vatandaş, sınıfta Hz. Muhammed karikatürü gösterdiği ileri sürülen ortaokul öğretmeni Samuel Paty'yi, başını keserek öldürmüştü. Şüpheli kaçarken polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Fransız yetkililer akrabalarının cenazeyi ülke dışına çıkarmasına izin verince Anzorov, dün Müslüman geleneklerine uygun olarak Çeçenistan’da defnedildi. Çeçenistan'da devlet televizyonu Grozny.tv’nin haberinde Anzorov, ‘provokasyon kurbanı’ olarak nitelendirilmişti.