Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, Sputnik V aşısını Ukrayna’da üretmeye hazır

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’ndan (RDIF) yapılan açıklamada, fonun Rusya’nın koronavirüse karşı geliştirdiği ve dünyanın ilk tescilli aşısı olan Sputnik V’yi Ukrayna’da üretmeye hazır olduğu belirtildi.

RDIF’in açıklamasına göre üretim konusunda, bu konuda hazırlıklarını tamamlayan Ukrayna’nın önde gelen ilaç şirketlerinden Biolek A.Ş. ile anlaşmaya varıldı.

RDIF ve aşının geliştirildiği Gamaleya Araştırma Merkezi’nin aşıyı Ukrayna'da üretmeye ve bu ülkenin düzenleyici devlet otoriteleri tarafından tescili için gerekli belgeleri sunmaya hazır oldukları ifade edilen açıklamada ayrıca gerekli iznin alınması durumunda Biolek’te üretime başlanacağı vurgulandı.

Diğer yandan RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, Ukrayna parlamentosu Rada milletvekillerinden Viktor Medvedçuk ile yapılan görüşmede kendisine ‘aşının performans göstergeleri, teknolojik platformu ve diğer özellikleri’ hakkında bilgi verildiğini, ayrıca lojistik maliyetlerini önemli ölçüde azaltacak olan Ukrayna topraklarında olası üretimin ayrıntılarının’ ele alındığını söyledi.

Dmitriyev, “Özellikle AB’dekiler olmak üzere, yabancı meslektaşlarımızın AB’ye üye olan bir ülke için acil durum prosedürü kapsamında Sputnik V aşısının sadece kendi topraklarında kullanımını onaylama olanağı tanıyan tutumundaki olumlu değişiklikleri not ediyoruz. Ayrıca, Sputnik V aşısını AB’ye üye olan devlette, sonradan Avrupa pazarının dışındaki teslimatlara yönelik üretmek de mümkün” diye konuştu.