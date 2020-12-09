Rusya, Azerbaycan'dan elma ve domates ithalatını yasaklıyor

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor), bugün Türkiye’den domates ve biber sevkiyatına getirdiği yasaktan sonra 10 Aralık’tan başlayarak Azerbaycan’dan domates ve elma ithalatına yasak getirdi.

Rosselhoznadzor, Azerbaycan’dan ithal edilen ürünlerde defalarca zararlı organizmalar bulduklarını ve bununla ilgili defalarca Azerbaycan Gıda Güvenliği Ajansı’nı bilgilendirdiklerini ifade etti.

Azerbaycan ürünlerinde 22 Ekim’den itibaren 17 kez 'Avrasya Ekonomik Birliği’nde yasaklı olan domates yaprak galeri güvesi ve doğu meyve güvesinin' tespit edildiği belirtilen açıklamada şu ifadeye yer verildi:

"Bu bağlamda Rosselhoznadzor, bitki sağlığını koruma, söz konusu zararlıların Rusya’ya ithalatını ve yayılmasını önleme amacıyla 10 Aralık 2020 tarihinden itibaren Azerbaycan menşeili elma ve domatesin Rusya’ya girişine yasak getirme zorunda."

Rusya Federal Gümrük Servisi’nin verdiği bilgiye göre, bitki ürünlerinin oldukça büyük tedarikçisi olan Azerbaycan’dan taze ve soğutulmuş domates ithalatı 2019 yılında 172 milyon 359 bin ton olarak gerçekleşmişti. Yani Azerbaycan, bu ürünlerin Rusya’ya toplam ithalatının yüzde 30.9’unu karşılayarak bu alanda ilk sırada yer almıştı.