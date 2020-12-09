Rus televizyonları Putin’in büyük basın toplantısına üç saat ayıracak

Rus televizyon kanallarının yayın akışlarına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yıllık basın toplantısına üç saat ayrılacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yıllık basın toplantısı 17 Aralık 12.00’da başlayacak. Putin, Novo-Ogarevo’daki rezidansından video konferans yoluyla toplantıda soruları yanıtlayacak.

Yayın akışlarından anlaşıldığına göre, Rus televizyonları basın toplantısına üç saat ayıracak.

Federal ve yurtdışından gazeteciler Dünya Ticaret Merkezi’nde olacaklar. Bölge basın kuruluşlarının temsilcileri de toplantıya federal bölgelerinin sınırları dışına çıkmadan katılabilecek.

Bu yıl basın toplantısına ‘Direkt Hat’ programı unsurları eklenecek. Vatandaşlar ‘Moskva-Putinu’ isimli uygulama yardımıyla Putin’e sorularını yöneltebilecek. Uygulama şu anda indirilebilir durumda.

Putin’in büyük basın toplantısı 2001 yılından beri her yıl düzenleniyor. Rus lider toplantının başında ülkedeki temel ekonomik ve toplumsal göstergelerle ilgili açıklamada bulunuyor, daha sonra gazeteciler sorular soruyor.

Basın toplantısı geçen yıl 19 Aralık’ta gerçekleştirilmiş ve 4 saat 18 dakika sürmüş, basın mensupları 70’ten fazla soru sorabilmişti.