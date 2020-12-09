FSB, Rusya'nın Tula şehrindeki bir eğitim kurumuna yönelik saldırıyı önledi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Tula şehrindeki bir eğitim kurumuna saldırı gerçekleştirmeyi planlanlayan 18 yaşındaki bir kişiyi gözaltına aldı.

FSB Halkla İlişkiler Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, gözaltına alınan şüphelinin üzerinde bulunan namlusu kesilmiş av tüfeği ve ‘benzer suçlarla ilgili materyaller içeren iletişim cihazları’ ele geçirildi.

Güvenlik güçleri, yasadışı silah edinimi ve bulundurulması suçundan şüpheli hakkında soruşturma başlattı. Şüphelinin eyleminin daha detaylı sınıflandırılması konusundaki çalışmaların sürdüğü belirtildi.