Peskov, Putin'in farklı rezidanslarda aynı iki odası olduğu iddiasını yalanladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, nerede çalıştığı anlaşılmaması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in farklı rezidanslarda bulunan iki aynı odası olduğu iddialarını reddetti.

Putin’in yerinin belli olmaması için farklı rezidanslarda bulunan iki aynı odası olduğu iddialarıyla ilgili konuşan Peskov, “Yazılanlar doğru değil. Tekrarlıyorum, bunlar bir enformasyon kampanyası, enformasyon saldırısı unsuru ve elbette hedeflerine ulaşamayacaklar. Bu doğru değil. Bildiğiniz gibi devlet başkanı her yıl kamuya açık etkinlikler düzenliyor, iki aynı oda yok” dedi.

Putin’in farklı şehirlerde birçok odası olduğunu belirten Peskov “Kendisi bu odaları kullanıyor ve siz de tüm bunları görüyorsunuz” ifadesini kullandı.

Putin’in nerede olduğu ile ilgili bilginin, korunan herkes gibi devlet sırrı olduğunu kaydeden Peskov, “Uçakların nereden nereye hareket ettiğine ve başka şeylere gelince, Rossiya firmasının uçakları birçok kentte bulunuyor” dedi.

Basında Putin’in Soçi ve Novo-Ogarevo’daki rezidanslarında iki aynı odası bulunduğu belirtiliyor. Bununla birlikte Flightradar24 servisi verilerinden yararlanılarak Rossiya firmasının özel uçuş biriminden uçağın hareketleri aktarılıyor.