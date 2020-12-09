Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Kovid-19 aşısı yapılan asker sayısını açıkladı

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, şu ana kadar 8 bin 500’den fazla Rus askerine koronavirüs aşısı yapıldığını söyledi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, kuvvet komutanlarıyla yaptığı toplantıda şu ana kadar 8 bin 500’den fazla Rus askerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldığını belirtti.

Ordunun aldığı 14 bin 500 doz aşının Kuzey Filosu ve Savunma Bakanlığı'nın merkezi aparatı arasında dağıtıldığına vurgu yapan Şoygu, “Yıl sonuna kadar aşılamanın artırılması amacıyla 100 bin doz aşı daha alınması planlanıyor” dedi.

Şoygu ayrıca, aşılama için 300’den fazla sağlık ekibinin oluşturulduğunu da sözlerine ekledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, şu ana kadar yaklaşık 2 milyon doz koronavirüs aşısının üretildiğini belirtmiş ve ülkede toplu aşılamanın bu hafta başlaması için talimat vermişti.

Önceliğin doktor, öğretmen ve diğer risk gruplarına verileceği aşılama, ücretsiz ve isteğe bağlı olarak yapılacak.

Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, bölgelerin yüzde 50’sine teslim edilen aşıların, 10 Aralık'tan sonra Rusya’nın tüm bölgelerine ulaştırılacağını kaydetmişti.