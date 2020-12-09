Gamaleya Merkezi’nin Başkanı: Yılbaşında bir kadeh şampanyanın aşılananlar için bir zararı olmaz

Dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V’yi geliştiren Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, aşı yaptırdıktan sonra fazla alkol tüketilmemesi gerektiğini, ancak özellikle yılbaşında bir kadeh şampanyanın bir zararı olmayacağını ifade etti.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev’le olan görüşmesinin ardından konuşan Gintsburg, “Son zamanlarda basında alkolün aşının etkisi bakımından zararlı olacağı yönünde çok sayıda bilgi dolaşmaya başladı. Uzman olarak şunu açıklamak istiyorum, aşılama süreci de dahil olmak üzere hiçbir koşulda fazla alkol tüketilmemeli. Alkol sadece insan davranışlarına değil, bağışıklık sisteminin işleyişi üzerinde de olumsuz etki ediyor, ancak bir kadeh şampanyanın kimseye bir zararı olmuş değil” ifadelerini kullandı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu Başkanı Anna Popova, aşılamadan en az iki hafta önce alkol tüketimine son verilmesi gerektiğini söylemişti.