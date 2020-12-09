Putin, Sovyetler Birliği’nde yaşanan gıda kıtlığının tekrarlanmaması konusunda uyardı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet üyeleriyle video konferans yoluyla gerçekleştirdiği toplantıda temel gıdaların Ruslar için erişilebilirliğini sağlamaya yönelik önlemlerin tartışılacağı ekonomi konulu toplantının yarın yapılacağını söyledi. Rus lider ayrıca Sovyetler Birliği zamanında yaşanan gıda kıtlığının tekrarlanmaması konusunda uyarıda bulundu.

Putin’in Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev’den Rusya’nın temel gıda ürünlerinde elde edilen yeterlilik göstergelerini rapor etmesini istemesi üzere bakan, söz konusu göstergelerin gıda güvenliği doktrininde belirtilen normlara ulaştığı, tarım sektörünün diğer ürünlerle ilgili göstergelerin ise norm değerlerine çok yaklaştığı bilgisini verdi.

Putin, “Gıda sıkıntısı yaşanmadığına dikkat çektiniz. Bu doğru. Tüm bu konuları ekonomik konular üzerine yapılacak bir sonraki toplantıda daha detaylı konuşacağız” diye konuştu.

Sovyetler Birliği döneminde yaşanan gıda kıtlığı durumunun tekrarlanmaması konusunda uyarıda bulunan Putin, “O zaman ne dendiğini hatırlar mısınız? Siz hala gençsiniz, hatırlamazsınız, ben ise hatırlıyorum. O zaman, ‘Sovyetler Birliği’nde her şey var, fakat herkese yetmiyor’ denirdi. O zaman kıtlık olduğu için yetmiyordu, şimdi ise insanların belirli ürünleri piyasada gördüğümüz fiyatlar üzerinden satın almaya yeteri kadar paraları olmadığı için yetmeyebilir” dedi ve şöyle devam etti:

“Bu konuyu ikinci toplantıda ele alacağız, ancak bu özel dikkat gerektiren bir konu. Bu, hükümetin sektörün ihracat potansiyelini korumak için kullandığı destek önlemleri için de geçerli. Tüm bunlar doğru ve yapılmalı, ancak hangi yönlerde yapılacağına bakmak gerekiyor.”