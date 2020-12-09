Gamaleya Merkezi Başkanı Gintsburg’dan Türkiye’nin Sputnik V aşısından vazgeçtiği açıklamasına yorum

Rus RBK sitesine konuşan Gintsburg, Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Rusya’nın geliştirdiği koronavirüs aşısının ilgi alanlarının dışına çıktığı şeklindeki açıklamasını yorumladı.

Koca’nın ‘sorun GLP (Good Laboratory Practice, iyi laboratuvar uygulamaları) şartlarına uygunluktan çıktı’ açıklaması sorulan Gintsburg, “Yetkili makamlarımızın resmi belgelerine dayanarak aşının şartlara uygun olduğunu beyan edebilirim. Laboratuvar üretimimiz Avrupa sertifikasyon kuruluşlarına göre değil, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı standartlarına göre sertifikalandırılmış durumda. Elimizde Avrupa sertifikası yok, tüm sanayimizde olduğu gibi Rus sertifikası var, bu bilinen bir şey” yanıtını verdi.

Gamaleya Merkezi’nin hiçbir zaman üretimi Türk ya da Avrupa standartlarına göre sertifikalandırma gibi bir görevi olmadığına dikkat çeken Gintsburg, ancak bunun aşı kalitesi ile ilgili herhangi bir şeyi ifade etmediğini vurguladı.

Sağlık Bakanı Koca, Habertürk yazarı Fatih Altaylı’nın Rusya’da geliştirilen koronavirüs aşısı Sputnik V’yi sorması üstüne şunları söylemişti: “Bu bir Adenovirüs aşısı. Sorun GLP şartlarına uygunluktan çıktı. Rusya buna uyamadı. Bu nedenle DSÖ’nün ve dünyanın bu aşıyı alması mümkün değildi. Bizde de bu aşının ruhsat alması mümkün değil. O yüzden ilgi alanımızın dışına çıktı.”