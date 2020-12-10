Sputnik V aşısını yaptıranlar deneyimlerini ve ne kadar antikor geliştiğini anlattı

Sputnik, Gamaleya Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik V aşısını yaptıran 7 kişi ile konuştu. Klinik testler dışında aşılandıkları için bu kişiler arasında plasebo etkisi verilmesi durumu mevcut değil. Antikor testleri ise ikinci dozun vurulmasından 3 hafta sonra yapıldı. Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg da ikinci aşılama sonrasında 21 gün içinde bu testin yapılmasını tavsiye etmişti.

Antikor testlerine yönelik yapılan analiz sonuçlarına göre, ilk aşılananlarda IgG antikoru seviyesi 10.00 veya daha az bir oranda miliritre başına 40.74 birim, ikinci grup aşılananlarda miliritre başına 20.00, üçüncü grup aşılananlarda miliritre başına 14.60 birim oldu. Tüm gruplarda aynı test sistemleri kullanıldı.

‘G antikoru koronavirüsten koruyor’

Aşılanan iki diğer kişi de antikor seviyelerini başka testler yardımıyla öğrendi. Birinde antikor seviyesi 1.1 oranında 15, diğerinde ise 0.8 oranında 17.57 olarak görüldü.

Rusya Merkez Epidemiyoloji Araştırma Enstitüsü’ndeki Moleküler Teşhis ve Epidemiyoloji Dairesi’nden uzman Yelena Tivanova, G antikorunun koronavirüsten koruduğunu ifade etti.

Tivanova, “Şu an antikorlar için oldukça fazla sayıda test sistemini tescil ettik. Bu test kitlerinin en büyük dezavantajı, henüz tek tip standartlar olmadığı için farklı sistemlerle edinilen sonuçları henüz birbiriyle kıyaslayamamız” ifadelerini kullandı.

‘Değerlerimde sonradan neredeyse 2 kat düşüş oldu’

Aşı vurulan bir başka kişi de aşılamadan 3 hafta sonra antikor değerlerinde hafif bir artış gözlendiğini, ancak ondan birkaç gün sonra neredeyse 2 kat düşüş olduğunu belirtti.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, daha önce yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı antikor titresi düşse dahi, bunun kişinin virüse karşı korunmadığı anlamına gelmediğini, bağışıklığa yönelik bellek hücrelerinin kaldığını ve bunların gerektiğinde antikor üretilebildiğini söylemişti.

2 kişide antikor gelişmedi

Sputnik’e konuşanlar arasındaki 2 kişide de antikor gelişimi gözlenmedi.

Klinik araştırmalarının ara sonuçlarına göre, Sputnik V aşısı ilk aşılamadan sonra 42. günde yüzde 95’in üzerinde etkinlik gösteriyor.

‘Kendimi daha rahat hissediyorum’

Aşı yaptıran RİA Novosti muhabiri Kseniya Nabatkina ise ofisteki diğer arkadaşlarıyla kıyasla antikor seviyesi en yüksek görülen kişilerden biri.

Nabatkina, “Korunma sağlanması bakımından kendimi daha rahat hissediyorum. Yakınlarıma da aşı olmalarını tavsiye ederim. Annem henüz aşı olmak istemiyor, babam ise Moskova’ya gelirse kendisine aşı temin edilip edilmeyeceğini sordu” dedi.