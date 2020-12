Gazprom'un desteklediği Football for Friendship programı, Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı

Rus doğalgaz devi Gazprom'un gerçekleştirdiği 'Football for Friendship' (Dostluk İçin Futbol) Uluslararası Çocuk Sosyal Programı'nın sekizinci sezonu sona erdi.

Sezon çerçevesinde, 104 ülkeden genç sporcuların katıldığı tarihteki ilk çevrimiçi Football for Friendship Dünya Şampiyonası düzenlendi. Program, dünyanın en büyük çevrimiçi futbol etkinliğine ev sahipliği yaparak yeni bir Guinness Dünya Rekoru kırdı. Geçen sezondaki etkinliklere 1 milyondan fazla kişi katıldı.

Football for Friendship'ten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Football for Friendship Uluslararası Çocuk Sosyal Programı'nın 2020 yılındaki sloganı 'Dostları birleştirelim, Dünyayı birleştirelim'dir. 10-16 yaş arası genç futbolcular ve gazetecilerden oluşan program katılımcıları, kendi ülkelerindeki en önemli insani değerleri desteklerler, bunlar; dostluk, eşitlik, adalet, sağlık, barış, bağlılık, zafer, gelenek ve onurdur. Program FIFA, UEFA, ulusal futbol federasyonları ve dünyanın önde gelen kulüplerinin desteğiyle gerçekleştirilmektedir. Programın küresel elçisi, Dünya Kupası sahibi ve üç kez UEFA Şampiyonlar Ligi galibi Roberto Carlos'tur."

Sezon boyunca, ünlü sporcular, futbol akademileri temsilcileri ve önde gelen medyadan gazetecilerin desteğiyle 50'den fazla etkinliğin düzenlendiği belirtilen açıklamada, "Çocuklar sadece oyun stratejisini, taktikleri ve yeni futbol inceliklerini öğrenmekle kalmadılar, aynı zamanda etkinliklerin sunucusu ve muhabiri oldular, çevresel ve sosyal girişimler hakkında konuştular ve BM'nin 75. yıl dönümü çerçevesinde küresel tartışmalara katıldılar" denildi.

'5.000'den fazla antrenör ve beden eğitim öğretmeni yetiştirildi'

Açıklamanın devamında, şu ifadeler kullanıldı:

"'Football for Friendship' Akademisi antrenörleri için 10 dilde yeni bir ücretsiz eğitim modülü başlatıldı. Bugüne kadar akademide farklı ülkelerden 5.000'den fazla antrenör ve beden eğitim öğretmeni yetiştirildi.

Sezonun final etkinlikleri online olarak gerçekleştirildi. Dünyanın dört bir yanından gelen 100'den fazla futbol Akademisi, gençlik sporcularına yıllık uluslararası 'Football for Friendship' forumunda destek ve eğitim projelerini sundu. Bolivya, Hindistan, Nijerya ve Rusya'dan projeler en iyiler olarak kabul edildi. 104 ülkeden genç katılımcılar Dokuz değer Okulu'nda eğitim gördü ve dünyanın sosyal açıdan en sorumlu Futbol Kulübü için oy kullandılar. Çocukların görüşüne göre, FC Barcelona 2020'de Nine Values ​​Cup'ı kazandı. Sezon sonunda çocuklar, Çevrimiçi «Football for Friendship» Dünya Şampiyonası'na katıldı. Galibiyeti, Bosna Hersek, Kazakistan, Letonya, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve Türkiye'den genç oyuncuların yer aldığı dostluk takımı kazandı. Şampiyona, yeni özel olarak tasarlanmış çok oyunculu futbol simülatörü Football for Friendship World (F4F World) platformunda düzenlendi. 10 Aralık Dünya Futbol Günü'nde geniş bir kullanıcı kitlesine yeni mobil oyun indirilebilir hale geldi."

'Canlı video bağlantılı 2.5 saatlik bir master-class düzenlendi'

Sezon sonunda, 'Football for Friendship', ​​dünyadaki en büyük çevrimiçi futbol etkinliğine ev sahipliği yaptığı için yeni bir Guinness Dünya Rekoru kazandı. 100'den fazla ülkeden çocuklar için Fransa, Brezilya, Rusya, Uruguay, Pakistan, İrlanda, Kıbrıs, Peru, Hindistan, Guyana ve İspanya'dan canlı video bağlantılı 2.5 saatlik bir master-class düzenlendi. Program, daha önce de gezegendeki en uluslu futbol antrenmanına ev sahipliği yaptığı için Guinness Dünya Rekorunu elinde bulunduruyordu.

Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Viktor Zubkov ise şunları belirtti:

"Gazprom, 2020 sezonuna kadar 211 ülkeden oluşan farklı milletlerden, cinsiyetten ve farklı fiziksel yeteneklere sahip binlerce çocuğu bir araya getirmeyi başaran, 'Football for Friendship' Uluslararası Çocuk Sosyal Programı'nı 2013 yılından beri gerçekleştiriyor. Bugün, 'Football for Friendship'in, ​​profesyonel bir başlangıç ​​için inanılmaz fırsatlar sunduğu, tüm nesillerden yetişkin sporcular, halk figürleri, gazeteciler ve sadece hedeflerine odaklanmış gençlerle gurur duyabiliriz".

Carlos: Çocuklar için, gelecekleri için gerçekten önemli

'Football for Friendship» küresel elçisi Roberto Carlos, şunları söyledi:

"'Football for Friendship', ​​gerçekten yetenekli ve motive olmuş, futbola aşık çocukları bir araya getiren, onlara gelişme, birbirleri hakkında daha fazla bilgi edinme ve diğer ülkelerden yeni arkadaşlar bulma fırsatı veren bir programdır. Dünyanın her yerinden çok sayıda genç futbolcu, 'Football for Friendship''e girme hayali kuruyor ve programın teşvik ettiği evrensel insani değerler, çocuklar için, gelecekleri için gerçekten önemli."

UEFA Futbol Eğitim ve Öğretim Departmanı Başkanı Frank Ludolph, "Hem organizatörlerin profesyonelliğinden hem de 'Football for Friendship' programının uluslararası kadrosundan oldukça etkilendim. Pandeminin yakın gelecekte sadece geride bir anı olarak kalacağını içtenlikle umuyorum. İnanıyorum ki tüm futbol ve spor karşılaşmaları yine her zamanki formatında gerçek mekanlarda yapılacaktır. Yine de karma iletişim biçimlerini kullanma yoluyla bilgi edinerek yeni bir etkileşim çağına giriyoruz" dedi.

UEFA Futbol Eğitim ve Öğretim Departmanı Başkanı Frank Ludolph, ayrıca şunları belirtti: "Şartlar ne olursa olsun sürdürülebilir kalkınma ilkelerine sadık kalan programın organizatörlerine başarılar diliyorum."

Program Hakkında

Uluslararası Çocuk sosyal programı 'Football for Friendship', PAO Gazprom tarafından 2013 yılından beri gerçekleştiriliyor. Geçen yedi sezon boyunca 211 ülkeden, 15 binden fazla katılımcıyı bir araya getirdi ve 6 milyondan fazla taraftar elde etti.

Program katılımcıları - Genç futbolcular ve Genç gazeteciler - engelli olanlar da dahil olmak üzere 12 yaşındaki kız ve erkek çocuklardır. Farklı ülkeler ve kültürleri temsil eden genç futbolcular, karışık milli takımlarda bir araya gelirler ve verdikleri örneklerle milliyet, cinsiyet ve fiziksel yeteneklerin aynı takımda oynamak için bir engel olmadığını gösterirler. Genç gazeteciler, Uluslararası çocuk basın merkezinde programın olaylarını aktarırlar. Tüm katılımcılar Genç Elçi statüsünü kazanırlar ve eve döndüklerinde, 'Football for Friendship'da kazanılan deneyimleri paylaşmaya ve dostluk, eşitlik, adalet, sağlık, barış, sadakat, zafer, gelenek ve onur gibi evrensel insani değerleri desteklemeye devam ederler.

'Football for Friendship', UEFA, FIFA, Futbol federasyonları ve dünyanın önde gelen futbol kulüpleri, uluslararası hayır kurumları, ünlü sporcular, politikacılar, sanatçılar tarafından destekleniyor. Proje, iki Guinness Dünya Rekoru da dahil olmak üzere sosyal sorumluluk, spor ve iletişim alanlarında çok sayıda uluslararası ve ulusal ödül kazandı.

Programın resmi internet kaynakları

Medya için fotoğraf ve video materyalleri: http://media.footballforfriendship.com/folders/143/

Dijital platform: https:https://footballforfriendship.com/

Web: https://www.gazprom-football.com/football-for-friendship/

Instagram: https://www.instagram.com/footballforfriendship/

Facebook: https://www.facebook.com/FootballForFriendship/

YouTube: https://www.youtube.com/user/FOOTBALL4FRIENDSHIP

Wikipedia: https://ru.wikipedia.org/wiki/Dostluk_İçin_Futbol

Twitter: https://twitter.com/f4fprogramme