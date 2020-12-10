Peskov: Azerbaycan'dan domates ithalatını yasaklama kararı Kremlin’e danışılarak alınmadı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor’un Azerbaycan’dan domates ithalatını yasaklama kararını Kremlin’e danışarak almadığını söyledi. Böylelikle Peskov, ithalat yasağının siyasi bir karar olduğu yorumlarını reddetmiş oldu.

Kremlin Sözcüsü Peskov Azerbaycan’dan domates alımının durdurulmasını içeren karara ilişkin soru karşısında, “Rosselhoznadzor’un böyle bir kararı Kremlin’e danışarak alması gerekmiyor. Tabii ki de bu kararların hepsi bakanlar kurulu ile işbirliği içinde alınıyor, bu tip kararlar alınırken uyulması gereken net kriterler bulunuyor” dedi.

Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor’un kararı doğrultusunda Rusya Azerbaycan’dan domates alımını bu ülkenin ürünlerinde birtakım tarım zararlıları saptanması sebebiyle bugün itibarıyla durdurdu.

Rusya’nın bu kararını, ‘müttefiki Ermenistan’a karşı Karabağ’daki askeri eylemleri nedeniyle Azerbaycan’ı domates alımını durdurarak cezalandırdığı’ şeklinde yorumlayanlar olsa da Rus tarım ürünleri denetim ajansının son günlerdeki yasak kararları sadece Azerbaycan’a yönelik alınmış değil.

Nitekim Rosselhoznadzor bazı tarım zararlılarının tespit edilmiş olması nedeniyle yarından itibaren Antalya ve İzmir’de üretilen domateslerin alımını da durduracak. Rusya ayrıca besin güvenliği endişeleri nedeniyle Ermenistan’ın Armavir bölgesinden de domates almayı bırakacak.