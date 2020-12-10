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    Putin, Mişustin, Lavrov ve daha birçok tanınmış isim RT’nin yayın hayatının 15. yıldönümünü kutladı

    © Sputnik / Владимир Трефилов
    Rusya
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    Rusya lideri Putin, Başbakan Mişustin, Dışişleri Bakanı Lavrov, Savunma Bakanı Şoygu ve daha birçok tanınmış politikacı, gazeteci ve sanatçı, 10 Aralık 2005'te yayın hayatına başlayan ve dünyanın en popüler uluslararası haber televizyonlarından biri haline gelen Russia Today (RT) televizyonunun 15. yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajları yolladı.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, RT'nin ilk yayına çıktığı gün bu projenin küresel bilgi gündeminde yaratacağı köklü değişikliklerin ve çeşitliliğin hayal edilmesinin dahi zor olduğunu söyledi.

    Putin, “RT güvenilir ve saygı duyulan bir sestir. Ve açıkçası, bu ses aynı zamanda bazılarının korktuğu ve susturmak istediği gerçeğin sesidir” vurgusunu yaptı.

    Kanalın başarısının dürüst, profesyonel ve özgür gazeteciliğin evrensel yasalarına bağlı kalmaktan geçtiğini kaydeden Putin, “Rahatsız edici sorular sormaktan korkmuyor, farklı, bazen rahatsız edici bakış açıları arasında hararetli tartışmalara platform sağlıyorsunuz” diye konuştu.

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    © REUTERS / Johanna Geron
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    Son derece profesyonelce ve kaliteli çalışmaları sayesinde RT’nin sesinin tüm kıtalarda duyulacağından emin olduğunu vurgulayan Putin, “Kanalınıza ve tüm medya ekibinize iyi bir gelişme, cesaret, cüret ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

    Rusya Başbakanı Mihail Mişustin de RT’nin 15. yıldönümünü kutlayarak, kanalın uzun yıllar boyunca modern Rusya'yı dünya çapında milyonlarca insana açtığının altını çizerek şunları söyledi:

    “Bugün RT, haber ve belgesel kanallarını, çevrimiçi bilgi sitelerini ve küresel multimedya ajansını birleştiriyor. Altı dilde 7/24 yayın yapıyorsunuz. İzleyicilere Rus toplumunun nasıl yaşadığını anlatıyorsunuz. Bizim başarılarımız, beklentilerimiz ve çalışanlarımız hakkında bilgi veriyorsunuz. RT, farklı ülkelerden insanlara en önemli uluslararası etkinlikler hakkında objektif bilgiler sağlayan dinamik, canlı bir televizyon kanalı.”

    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise RT’nin özellikle Nazi Almanyasının Sovyetler Birliği tarafından Büyük Vatan Savaşı’nda yenilgiye uğratılmasının 75. yıldönümünde yaptığı çalışmalara dikkat çekti.

    Şoygu, “Büyük Vatan Savaşı’nda kazanılan zaferin 75. yıldönümünde TV kanalının tarihi tahrif etme girişimlerine karşı koymada ve halkımızın kahramanlıklarının hatırasının canlı tutulmasındaki önemli rolüne özellikle dikkat çekmek gerekir” açıklamasında bulundu.

    Russia Today logo
    © Sputnik / Evgeny Biyatov
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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, RT'nin Batı'da bilgi edinmenin alternatif yolu haline geldiğini vurguladı:

    “RT artık tek bir kanal olmayıp güçlü bir holdingdir. Yakın zamana kadar Batı medyasının tam bir tekel oluşturduğu bölgeler de dahil olmak üzere çeşitli bölgelerde ve farklı dillerde yayın yapıyor. Ve elbette ki izleyici seçim yapmaya başladığında (ki istatistikler, RT'nin popülaritesinin hızla arttığını ikna edici bir şekilde ortaya koyuyor) Batı ülkelerindeki enformasyon politikası ile ilgilenen profesyoneller bunun farkında olmalı. Fakat bu kişiler hiçbir yerde ve hiçbir konuda dürüst rekabetten hoşlanmıyorlar.”

    Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, RT televizyonunun dinamik olarak geliştiğini ve bu gelişimin onu diğer dünya haber kanallarından farklı kıldığını vurguladı.

    “Çok dinç olan RT, diğer dünya haber kanallarından oldukça farklı. Yerinde saymıyor, her zaman değişiyor” diyen Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “RT’nin değerli bir özelliği de multimedyayı yakalama konusunda diğerlerinden daha iyi olması. Zira günümüzde bir televizyon kanalı sadece televizyon olarak var olamaz, bu imkansız. Sadece bir multimedya yapısı hayatta kalma, rekabeti kazanma şansı yakalıyor ve siz bunu başarıyla yapıyorsunuz.”

    Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan
    Sputnik
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    Bununla birlikte Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, RT’nin farklı tanımlara ihtiyaç duymadığını, zira bu kanalın dünyanın dört bir yanında tanındığını belirtti.

    “RT, bazıları için alternatif bakış açısı, bazıları için gerçek bakış açısı, bazıları içinse, ülkemiz dahil olmak üzere sadece siyasete açılan bir penceredir” diyen Zaharova, birkaç yabancı dilde yayın yapan bu kanalın yayına başlamasıyla insanların Rusya’da neler olduğunu, Rusların nasıl düşündüğünü ve bakış açılarının ne olduğunu öğrenme şansına sahip olduklarını vurguladı.

    Ekvador’un eski Cumhurbaşkanı Rafael Correa, medyası seçkinlerin çıkarları doğrultusunda büyük ölçüde manipüle edildiği Latin Amerika’da RT'nin güvenilir bir bilgi alternatifi olduğunu kaydetti:

    “Bize acilen alternatif bilgi kaynakları lazım ve RT, bu sorunun çözümüdür. Bu nedenle sizleri kutlar, başarılarınızın devamını dilerim.”

    Russia Today
    © Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
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    Ayrıca Pink Floyd grubunun kurucularından Roger Waters, orijinal bir üslupla RT’nin yıldönümünü kutladı:

    “Lütfen toplumumuzun tüm temellerini zayıflatmaya ve seçimlerimize müdahale etmeye devam edin. Ne de olsa bunun 200-300 yıldır, daha doğrusu 1923'ten beri bu şekilde devam ettiğini biliyoruz. Sizi seviyorum, öpüyorum, mutlu yıllar.”

    Rusya’dan ayrıca televizyon sunucuları Vladimir Solovyov, Tina Kandelaki, Andrey Malahov, gazeteciler Andrey Kondraşov, Aleksandr Kots, Rus Bale Akademisi Rektörü Nikolay Tsiskaridze ve daha birçok tanınmış isim de RT’nin yayın hayatının 15. yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yolladı.

    Etiketler:
    Pink Floyd, Kutlama, Roger Waters, Mariya Zaharova, Dmitriy Peskov, Yıldönümü, Sergey Şoygu, Rafael Correa, Mihail Mişustin, Sergey Lavrov, Margarita Simonyan, Vladimir Putin, Russia Today (RT), RT
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