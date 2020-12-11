Lavrov: ABD cepheleşmeyi tırmandırma politikasını seçti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin, Rusya’yı en agresif biçimlerde çevreleme politikasını uygulama ve cepheleşmeyi tırmandırmadan yana bilinçli bir seçim yaptığını belirtti.

Rusya Dış ve Savunma Politikası Konseyi’nin video konferans yoluyla yapılan 28. Genel Kurul Toplantısı’nda konuşan Sergey Lavrov, “Uzun zamandır, ülkelerimizin ve de Rusya-NATO ortak açıklamasında, nükleer savaşın kabul edilemez olduğunu teyit etmeyi teklif ediyoruz, ama ABD tarafından hiçbir karşılık göremiyoruz” ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın silahlanma kontrolünden sorumlu danışmanı Marshall Billingsley’in, bu teklifle alay ettiğini ve ABD’nin başına kim gelirse gelsin, nükleer savaşın kabul edilemez olduğu açıklamasına katılmama çağrısında bulunduğunu söyleyen Lavrov, “Billingsley, şu ana kadar yapılan neredeyse her şeyi ve tüm tekliflerimizi reddederek Rusya ve Çin’in tüm askeri ürünlerinin alıcılarına karşı yaptırımlar dahil yeni çatışmacı fikirler ortaya atıyor” dedi.

Bunun, 'maalesef henüz Washington’da ciddi muhalefet görmeyen' oldukça manidar felsefe olduğunu belirten Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu yüzden eğer Kuzey Atlantik kampından şu ana kadar duyduklarımızı analiz edecek olursak sadece çevreleme politikası değil, en agresif biçimlerde çevreleme politikası ve cepheleşmeyi tırmandırmadan yana bilinçli seçim yapılmış ve bunun nedeni dünyanın değişmesinin gerektiğini kabul etmek istememeleri.”