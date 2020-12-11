Putin: Yurtdışındaki Rus gazetecilerin hak ihlallerine daha hızlı ve daha sert tepki verilmeli  

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yurtdışındaki Rus gazetecilerin hak ihlallerine daha hızlı ve daha sert tepki verilmesi gerektiğini söyledi.

Kremlin Sarayı'nda düzenlenen Sivil Toplum ve İnsan Hakları Konseyi toplantısında konuşan Putin, “Gazetecilik camiasının, en azından yurtdışındaki gazetecilerimizin haklarının açıkca ihlal edildiği unsurlarla karşı karşıya kaldığımızda, daha hızlı ve daha sert tepki vermemiz gerekiyor” dedi.

Birçok ülke Rusya ile ‘potansiyel bir rakip’ şeklinde ilişki kurarken, bazı devletlerin ise Rusya Federasyonu'nu belgelerine ‘jeopolitik düşman’ olarak kaydettiğine dikkat çeken Putin, şunları ifade etti:

"Gazetecilerimize de baskı yapmaya başladılar. Çünkü savundukları ifade özgürlüğüne rağmen, aslında başka şeylere bağlı kalıyorlar: Kendi iç ve dış politikalarının yararına kendi bilgi içeriklerini yaymak. Bunu, uluslararası arenada hedeflerine ulaşmak için bir araç olarak kullanıyorlar, verili durumda Rusya Federasyonu’na karşı.”

Putin, Dışişleri Bakanlığının bu sorunla ilgilendiğini, ancak olaylar hakkında objektif bilgi sağlamak için sivil toplum kuruluşları ve gazetecilik camiasının yurtdışındaki meslektaşlarıyla doğrudan çalışmaları gerektiğine vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu nedenle, tabii ki Dışişleri Bakanlığı'na ek talimatlar vereceğim, ancak bu çok önemli, hassas ve son derece profesyonel alanda gerçekte neler olup bittiğini sivil toplum kuruluşları açısından göstermek için meslektaşlarınızı, tüm gazetecilik camiasını bilgilendirmenizi sizden rica ediyorum.”