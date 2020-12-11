Lavrov: Batı, Rusya’yı müdahaleyle suçlamak için daha birçok bahane bulacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, RT televizyonuna açıklamasında, “Bizi son zamanlarda Belarus’a müdahale etmekle suçluyorlar. Güya Dağlık Karabağ’a da sadece Batı’ya karşı buradaki jeopolitik konumumuzu güçlendirmek için müdahale etmişiz, güya sadece Batı’nın buradaki konumunu güçlendirmesini engellemek için bu bölgeyi bölüşme konusunda Türkiye ile anlaşmışız. Şu anda Avrupa ve ABD’ye hakim analizcilerin mantığı ve psikolojisi böyle” diye konuştu.

Bu bağlamda, her türlü gelişmelere hazır olduklarını dile getiren Lavrov, “Geçtiğimiz günlerde, ABD Kongresi’nin Rusya-Belarus Birlik Devleti’ne karşı yaptırım fikrini ilerlettiğini ve bunu sadece Belarus’ta yeni renkli devrim gerçekleştirmek isteyenlerin böyle bir Birlik Devleti’nin varlığından hoşlanmadığı için yaptıklarını okudum. Yani daha birçok bahane olacağından eminim” ifadesini kullandı.

Batı’nın bahane aramanın yanı sıra, “durup dururken bahane üretme” yeteneğinde olduğunu söyleyen Lavrov, “Batılı meslektaşlarımızın mükemmeliyet sınırı bulunmuyor” diye ekledi.