İnternet üzerinden elektronik konulu uluslararası kış bilim okulu düzenlenecek

Rusya’daki Tomsk Devlet Kontrol Sistemleri ve Radyoelektronik Üniversitesi’nden (TUSUR) yapılan açıklamaya göre, ‘Elektroniğin Gelişiminde Güncel Eğilimler’ isimli uluslararası kış bilim okulu, 18-19 Ocak 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

TUSUR’un Uluslararası İşbirliği’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Gennadiy Kobzev, “Kış bilim okulu için elektronik konusunun seçilmesi bir tesadüf değil. Mikroelektronik, fotonik ve plazma elektroniği alanındaki bilimsel araştırmalar konusunda Rusya’daki lider üniversitelerden biriyiz. Kış bilim okullarımızla biriktirdiğimiz muazzam deneyimimiz mevcut ve bu deneyimleri sadece öğrencilerimiz, partnerlerimiz ve yabancı meslektaşlarımızda değil, dünya akademi camiasına sunmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Elektronik, toplumun günlük yaşamının önemli bir parçası olmakla birlikte sürekli değişip gelişiyor. Dünyadaki elektronik alet kullanımından edinilen gelirin her yıl yüzde 7.7 arttığını belirten etkinliğin organizatörleri, kullanıcı sayısının da 2023’e kadar 2563 milyona ulaşacağını belirtiyor.

Çevrimiçi kış okulu çerçevesinde, üniversitenin elektronik alanında en güncel ve en talep görenler arasından başlıca araştırma alanlarına genel bir bakış sunulacak. Etkinlikte ayrıca derslerin yanı sıra sanal laboratuvar turları; mikro ve nanoelektronik, fiziksel elektronik, optik ve fotonikin yanı sıra elektronik bileşen modülü üzerine İngilizce olarak proje oturumları düzenlenecek.

Kobzev, “Bilim okuluna mikroelektronikle ilgilenen farklı ülkelerden genç bilim insanlarını çekmek istiyoruz” dedi.

Kobzev, gelecekte ortak projelerde yer almayı da amaçladıklarını ifade etti.

Elektronik temalı uluslararası kış bilim okuluna Çin, Fransa, Japonya, Finlandiya, Türkiye ve başka ülkelerden lisansüstü öğrenim gören 50’den fazla kişi kayıt yaptırdı. Ritsumeikan Üniversitesi (Japonya), Bordeaux INP (Fransa), LUT Üniversitesi (Finlandiya), Tianjin Üniversitesi, Hebei Teknoloji Üniversitesi (Çin), Kraliyet Teknoloji Enstitüsü (İsveç), Twente Üniversitesi (Hollanda), Otto von Guericke Universität Magdeburg (Almanya) da katılımlarını belirtti.

Güney Ural Devlet Üniversitesi Elektronik ve Bilgisayar Bilimleri Yüksek Okulu Bilgi İletişim Teknolojileri Bölüm Başkanı Stanislav Darovskih, elektronik temalı bilim okulunun gerçekleştirilmesinin öğrencilerin mesleki oryantasyonu bakımından büyük önem taşıdığını söyledi.

Darovskih, “Elektronik öğrencilerinin eğitimleri sırasında yalnızca teorik bilgi edinmekle kalmayıp, aynı zamanda üniversitemizin ‘Fablab’ isimli öğrenci laboratuvarında çeşitli amaçlara yönelik dijital cihazların geliştirilmesi, tasarımı ve üretimi konusunda pratik beceriler kazanması bizim için öncelikli bir mesele. İşverenlerin katılımıyla üniversite içinde düzenli olarak elektronik konulu bilim okullarının gerçekleştirilmesinin bu anlamda katkısı var” ifadelerini kullandı.

Kış bilim okulunun katılımcıları için Rusça ve akademik yazına yönelik çevrimiçi dersler düzenlenecek. Bu çerçevede edinilen sonuçlarla bilim insanlarının yer aldığı ders videoları hazırlanacak ve bunlar herkese açık olarak yayınlanacak.

Kış bilim okulunun tüm katılımcılarına birer sertifika verilecek. Katılım için 25 Aralık’a kadar başvuruda bulunması gerekiyor.

Tomsk Devlet Kontrol Sistemleri ve Radyoelektronik Üniversitesi (TUSUR) tarafından düzenlenen ‘Elektroniğin Gelişiminde Güncel Eğilimler’ isimli uluslararası kış bilim okulunda dünyanın önde gelen üniversiteleriyle küresel çapta en umut vaat eden konulardan biri olan elektroniğe yönelik akademik işbirliğinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi amaçlanıyor.