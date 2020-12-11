Putin, YouTube'un Rusların zarar görmeyeceği şekilde düzenlenmesini talep etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, transkripti Kremlin'in resmi internet sitesinde yayınlanan Sivil Toplum ve İnsan Hakları Konseyi toplantısında, gazeteci Kirill Vışinskiy'in YouTube'un Ruslara ait bilgilerin yayılmasını engellediği ve bilgi edinme haklarını kısıtladığı yönündeki sözlerini değerlendirdi.

Putin, açıklamasında "Elbette bu anlamda tüm kısıtlamaları, eğer mümkünse, kendimize zarar vermeyecek şekilde yürürlüğe koymalıyız. Tabii ki ülkemiz topraklarında bu yapıların çalışmalarına ilişkin yasal çerçeveyi iyileştirmek gerekiyor ve bu mümkün" ifadelerini kullandı.

Putin, hükümet ve ilgili devlet kurumlarına konuyla ilgili talimat vereceğini belirterek "Rakiplerimizi bu teknolojik avantajlarından mahrum bırakmak gerekiyor" dedi.

YouTube sunucularının bulunduğu ülkelerin istihbarat servislerinin bu portalda yayınlanan bilgileri kullandığına dikkat çeken Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu rekabette kullanıyorlar, dürüst olmayan bir şekilde kullanıyorlar. Ülkemiz de dahil olmak üzere dünyanın her yerinden yüzbinlerce, hatta milyonlarca insan manipüle edildiklerinden şüphelenmiyorlar bile."