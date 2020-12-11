Rusya Dışişleri, ABD yaptırımlarını beceriksiz bir halkla ilişkiler hamlesi olarak nitelendirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarının gerekçelerinin tamamen hayal ürünü olduğunu ve hiçbir kanıtla desteklenmediğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin lideri Ramzan Kadirov ile bağlantılı kişi ve şirketlere yaptırım uygulamasına tepki gösterdi.

Zaharova, yaptığı açıklamada "Bu, uluslararası topluma Rusların ‘insan hakları ihlalcileri’ imajını empoze etmeyi amaçlayan beceriksizce atılmış bir halkla ilişkiler hamlesidir" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Rusya dışında da çok iyi bilinen bir futbol kulübünün tamamını kısıtlama altına almayı başardığını hatırlatan Zaharova, şöyle devam etti:

"Moskova'daki 'Çayka' yüzme havuzunun belli ki başkentteki Kırım köprüsünün yakınında olması nedeniyle bir zamanlar yasaklar listesine alındığı hatırlardadır. Bir şekilde Amerikalı meslektaşlarımıza ülkemiz coğrafyasından bir futbol kulübünü 'önemseme' fikrinin nedeninin ne olduğunu soracağız."

10 Aralık'ta ABD Hazine Bakanlığı, Magnitsky Yasası uyarınca insan hakları ihlalleri nedeniyle aralarında Ahmat Futbol Kulübü ve Ahmat Kadırov Vakfı'nın da aralarında bulunduğu Rusya'dan 6 şirketi yaptırım listesine almıştı. Listede üç üst düzey Çeçen yetkili de yer almıştı.

Çeçen lider Ramzan Kadirov, yeni yaptırımları ‘budalalık’ olarak nitelendirerek, Çeçenistan üzerinde hiçbir etkisinin olmayacağını ifade etmişti.