Putin: Navalnıy vakasıyla ilgili dava açılması mümkün değil

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus muhalif Navalnıy'ın zehirlendiği yönündeki iddiaarın incelenmeye devam ettiğini, ancak iddialarla ilgili kanıt olmadığı için Rusya'da ceza davası çerçevesinde ele alınmasının da mümkün olmadığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sivil Toplum ve İnsan Hakları Konseyi toplantısında açıklamalarda bulunarak Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın 'Noviçok ile zehirlendiği' yönündeki iddiaları değerlendirdi.

Putin, yaptığı açıklamada "Bu çok yaygara koparan vaka ve ünlü figürün zehirlenmesiyle ilgili olarak incelemeler sürüyor. Bunu bir ceza davası çerçevesinde ele alamayız, çünkü belge yok" dedi.

Putin, Rusya Başsavcılığı'nın Navalnıy'ın durumuyla ilgili Alman mevkidaşlarına araştırmalarının sonuçlarıyla ilgili resmi bilgi almak için defalarca başvuruda bulunduğuna vurgu yaparak, şunları söyledi:

"En azından, benim daha önce de vurguladığım ve yapmalarını istediğim, uzmanlarımızı kabul edebilir ve birlikte çalışmalarına izin verebilirler. Uzmanlarımız Almanya'ya, Fransa'ya, Hollanda'ya gitmeye hazır ve orada zehirli maddeler bulunduğunu iddia eden uzmanlarla bir araya gelmeye hazır. Ancak, kimse bizi davet etmiyor."

Rus uzmanların batılı meslektaşlarını davet ettiklerini hatırlatan Putin, "Bize gelmiyorlar. Resmi belge vermiyorlar. Biyolojik materyal vermiyorlar. Biz ne yapalım?" diye sordu.

20 Ağustos'ta Navalnıy, Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya giderken uçakta fenalaşmış, Omsk şehrine yapılan acil inişin ardından hastaneye kaldırılmış, yapılan testlerde zehir izine rastlanmamıştı. Ancak muhalifler, Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiğini öne sürmüştü.

Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e nakledilmiş ve orada yapılan testlerin ardından muhalif liderin Noviçok maddesiyle zehirlendiği iddia edilmişti. 32 günlük tedavi sürecinin ardından 23 Eylül'de taburcu olan Navalnıy, o tarihten beri Almanya'da kalmaya devam ediyor.