Rusya, ABD'nin Fas'ın Batı Sahra üzerindeki egemenliğini tanımasını kınadı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Fas ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasını takiben ABD'nin Rabat'ın Batı Sahra üzerindeki egemenliğini tanımasına ilişkin açıklamada bulundu.

Bogdanov, bugünkü basın toplantısında konuya ilişkin "Bu, uluslararası hukukun ihlali. Bu konuyla ilgili kararlar var, Batı Sahra’da referandumun yapılması için BM misyonu var. Amerikalıların şu anda yaptığı her şey, uluslararası hukuk ve Amerikalıların da ‘evet’ oyu verdiği BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinin ötesine çıkan tek taraflı kararlar" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Fas’ın ihtilaflı Batı Sahra bölgesi üzerindeki egemenliğini tanıyacaklarını ve buraya diplomatik temsilcilik açacaklarını açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, örgütün Batı Sahra duruşunun değişmediğini ve sorunun sadece BM kararları temelinde çözüme kavuşturulabileceğini söylemişti.