Rusya’da 28 bin 137 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Rusya’da son bir günde görülen 28 bin 137 yeni koronavirüs vakası ile beraber pandeminin başından bu yana tespit edilen toplam vaka sayısı 2 milyon 625 bin 848’e çıktı.

Rusya’da koronavirüsün yayılımının önünün kesilmesi adına kurulan merkezin açıklamasına göre son 24 saatte 28 bin 137 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı. Söz konusu yeni vakaların 6 bin 622’sinin başkent Moskova’da görüldüğü kaydedildi. Son bir gündeki artışla toplam vaka sayısı 2 milyon 625 bin 848’e yükselmiş durumda.

Ülkede son bir günde koronavirüs kaynaklı komplikasyonlar sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısıysa 560 olarak açıklanmasıyla toplam can kaybı 46,453’e çıktı.

Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Oleg Gridnev önceki gün yaptığı açıklamasında vaka ve can kaybı sayılarının 2021 ortasına doğru düşüşe geçmesini umduklarını kaydetti. Gridnev bu düşüşün, aşılama ve kullanılacak olan ilaçların iyileştirme gücüyle doğru orantılı olacağını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yaygın aşılamanın başlaması talimatını vermesini takiben başkent Moskova’daki belli kliniklerde toplu aşılama başlamış durumda. Rusya’nın diğer bölgelerinde de yakında başlayacak.

Ülkede vatandaşlara Gamaleya Enstitüsü’nün geliştirdiği Sputnik V aşısı ücretsiz olarak uygulanıyor. Moskova’da bulunan Enstitüsü’nün geliştirdiği bu aşı, hem Rusya hem de dünyanın tescil edilmiş ilk koronavirüs aşısı.