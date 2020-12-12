Rusya’da aileler yeni yıl kutlamaları için antikor testi pozitif ‘Noel Babalar’ arıyor

Rusya’da aileler evlerindeki yılbaşı kutlamalarında çocukları eğlendirmeleri için bu sene daha öncekilerinden farklı olarak koronavirüse karşı antikor geliştirmiş Ded Moroz arıyorlar. ‘Rusya’nın Noel Babası’ olarak tabir edilebilecek Ded Moroz adaylarını, deneyimlerinin yanı sıra pozitif antikor testleri de ilanlar arasında öne çıkarıyor.

Her yıl sonu birçok Rus aile, yeni yıl ruhunu yaymak için evlerinde Ded Moroz kostümlü aktörler ağırlıyor. Ancak bu yıl diğer yıllardan farklı olarak, aileler pandemi döneminde daha güvenli bir yılbaşı kutlamak için koronavirüse karşı antikor geliştirmiş Ded Morozlara talep göstermeye başladı.

Rusya’da Moskova ve St Petersburg gibi şehirlerde şimdiden ‘Antikor testli Ded Moroz’ şeklinde reklamlar yayınlanıyor. Bir kişinin antikor testinin pozitif olması, söz konusu kişinin koronavirüse karşı bağışık geliştirdiği yani bu virüsü taşımadığı anlamına geliyor.

Rusya'nın internet üzerinden ilan platformu Avito'daki ilanlardan birisinde, Moskova sakinlerinin, evlerini ziyaret etmesi ve çocukları Yeni Yıl şarkıları ve hediyelerle eğlendirmesi için kanında antikor bulunan bir Ded Moroz kiralayabilecekleri yazıyor.

Ded Moroz’un 15 dakikalık ziyaretinin ücreti ise 1500 ruble, yani yaklaşık 156 Türk lirası.

Moskovskiy Komsomolets gazetesi, koronavirüse karşı antikor geliştirdiklerine dair belgesi olan Ded Morozların ücretinin diğerlerine göre daha yüksek olduğunu aktarıyor.