Lavrov: Rusya, İran ile ticareti ulusal para birimiyle yapmayı sürdürecek

İran devlet radyosuna konuşan Lavrov, İran’ın Avrasya Ekonomik Birliği (Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya) ülkeleriyle ticaret hacminin artığını kaydetti.

Lavrov, “Ticari işlemlerde kullanılan para birimleriyle ilgili olarak, İran gibi önceliğimiz, uluslararası para sistemindeki konumu ABD tarafından büyük ölçüde kötüye kullanılan doların kullanılmasının reddedilmesidir. İran İslam Cumhuriyeti örneğinde olduğu gibi, dolara olan bağımlılığın her an kendilerine karşı kullanılabileceğini fark eden daha fazla ülke aynı pozisyonu alıyor. Bugün, ülkelerimiz arasındaki ticari işlemlerde kullanılan ana para birimi dolar değil, Rus rublesidir” diyerek, bu konuyu Şangay İşbirliği Örgütü, BRICS ve diğer formatlardan meslektaşlarıyla ele aldıklarını ifade etti.

Pandemiye rağmen arttı

Lavrov, İran’ın Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ile Ekim 2019’da imzaladığı geçici anlaşmadan sonra, ticaret hacminin yüzde 15 artığına vurgu yaparak, “Emtia akışları İran'dan AEB ülkelerine daha aktif bir şekilde gidiyor. İran'ın birlik ülkelerine ihracatı, pandemiye rağmen, bu yılın ilk dokuz ayında yaklaşık yüzde 30 arttı. Bu, koronavirüs sonuçları karşısında ihracatın artmasında dünyadaki en iyi sonuçtur” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katıldığı AEB zirvesinde, Birlik ülkelerinde ithal ikamesi ve koronavirüse karşı geliştirilen Rus Sputnik V aşısının tedariki konuları ele alınmıştı.