Rus Dışişleri: Lavrov Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile Karabağ anlaşmasının uygulanmasını görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Lavrov’un Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov’la yaptığı telefon görüşmesinde Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya’nın Dağlık Karabağ ile ilgili vardığı anlaşmanın uygulanmasının ele alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, görüşmede Dağlık Karabağ ile ilgili anlaşmaların uygulanmasının, ayrıca uluslararası ve ikili gündemin güncel konularının ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, “Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderlerinin Dağlık Karabağ sorununun çözümüne ilişkin açıklamalarının uygulanmasına yönelik görevler dahil olmak üzere uluslararası ve ikili gündemin güncel konuları ele alındı” ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan’da Dağlık Karabağ’da başlayan çatışma nedeniyle 28 Eylül’de ilan edilen sıkıyönetim, bugün kaldırıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi olan hiçbir ülke tarafından tanınmayan Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’de alevlenen çatışmalar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın 10 Kasım itibariyle imzaladıkları anlaşmayla sona ermişti.

İmzalanan ortak bildiriye göre Azerbaycan ve Ermenistan güçleri anlaşmanın imzalandığı anda bulundukları noktalarda kaldı. Böylece çatışmalar esnasında ele geçirdiği yerleşim yerleri Azerbaycan’ın denetimine geçmiş oldu.

Anlaşmanın maddelerinde ayrıca çatışmaya dahil olmayan 3 bölgenin de Azerbaycan’ın kontrolüne devredilmesi, tarafların esir takası gerçekleştirmesi, temas hattı ve Karabağ’ı Ermenistan’a bağlayan Laçin koridoruna Rus barış gücünün konuşlanması öngörülüyor.