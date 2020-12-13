Gamaleya Araştırma Merkezi Başkanı, Sputnik V aşısının koruma sağlayacağı süreyi açıkladı

Gintsburg, Sputnik V aşısının 2 yıl, Pfizer aşısının ise 4-5 ay süreyle koronavürüse karşı koruma sağlayacağını belirtti.

Gazeteci Vladimir Solovyev’in sunduğu ‘Soloviev Live’ programına katılan Gintsburg, “Artık sadece deneysel verilere ihtiyaç olduğunu söyleyebilirim. Sputnik V aşısı, Ebola aşısının geliştirildiği platform üzerinde geliştirildi ve bu aşının en az iki yıl, belki de daha fazla koruma sağladığını kanıtlayan deneysel veriler var. Pfizer aşısının ne kadar süre koruyacağını söylemek zor, ancak bu tür ilaçların genel etki mekanizmasına dayanarak, 4 veya en fazla 5 ayı geçmeyeceğini söylemek mümkün. Ancak yine de bunun deneysel olarak doğrulanması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Sputnik V aşısının güvenlik ve etkinlik açısından diğer tüm koronavirüs aşılarından üstün olduğuna dikkat çeken Gintsburg, şunları söyledi:

“Sputnik V aşısının güvenliği ve etkililiğine dair kanıt altyapısı diğer tüm aşıların üzerinde, zira diğer aşıların geliştirilmesi ile ilgili uzun geçmişe sahip teknoloji birikimi yok.”