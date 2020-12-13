Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan Karabağ’a 54 vagon insani yardım

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, pazartesi gününe kadar demiryolları üzerinden Dağlık Karabağ'a 54 vagonla toplam 1.2 bin ton insani yardım gönderileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, pazartesi gününe kadar demiryolları üzerinden Dağlık Karabağ'a 54 vagonla toplam 1.2 bin ton insani yardım gönderileceği belirtildi.

Açıklamada, “11-14 Aralık diliminde Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Dağlık Karabağ’a sivil halka insani yardım taşıyacak olan 54 vagon gönderecek. Rusya’nın toplam 8 kentinden gönderim gerçekleştirilecek” ifadelerine yer verildi.

Dün Rusya’nın Tihoretsk ve Ulyanovsk kentlerinden 4 vagon gönderildiğini, bugünse başkent Moskova, İvanovo ve Ufa’dan sevkiyatın başladığı kaydedilen açıklamada, toplam 1.2 bin tonluk insani yardımın inşaat malzemeleri, elektrik trafoları, yangın tankerleri ve ev araç gereçleri gibi kalemlerden oluştuğu vurgulandı.

Açıklamada, “Soğuk havalardan önce yıkılan konutların onarımına başlanması için Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın ilk parti insani yardım teslimatı, havacılık ve karayolu üzerinden hızlı bir şekilde gerçekleştirildi. Şimdi işler planlı aşamaya geçti, bu nedenle demiryolu taşımacılığı da devreye alındı” denildi.

Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’de alevlenen çatışmalar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın 10 Kasım itibariyle imzaladıkları anlaşmayla sona ermişti.

İmzalanan ortak bildiriye göre Azerbaycan ve Ermenistan güçleri anlaşmanın imzalandığı anda bulundukları noktalarda kaldı. Böylece çatışmalar esnasında ele geçirdiği yerleşim yerleri Azerbaycan’ın denetimine geçmiş oldu.

Anlaşmanın maddelerinde ayrıca çatışmaya dahil olmayan 3 bölgenin de Azerbaycan’ın kontrolüne devredilmesi, tarafların esir takası gerçekleştirmesi, temas hattı ve Karabağ’ı Ermenistan’a bağlayan Laçin koridoruna Rus barış gücünün konuşlanması öngörülüyor.