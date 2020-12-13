Rospotrebnadzor Başkanı Popova: Rusya'da ‘sıfırıncı hastayı’ 1 Mart’ta tespit ettik

Rus devlet televizyonu Rossiya 1’e konuşan Popova, Rusya’da Kovid-19 salgınının yayılmaya başladığı ilk hastanın 1 Mart'ta tespit edildiğini, ayın ortalarındaysa vaka sayısının 100’e ulaştığını söyledi.

Popova, “Biliyoruz, ‘sıfırıncı hasta’ 1 Mart’ta ortaya çıktı ve 17 Mart’a doğru yüzüncü vakaya tanık olduk” diye konuştu.

Tespit edilen ilk vakada bulunan SARS-CoV-2’nin bulaşmaya devam etmesine yol açtığını söyleyen Popova, aslında Rusya’da ilk başlarda Çin kaynaklı koronavirüs vakasının saptandığını, ancak söz konusu vakaların virüsün yayılmasına yol açmadığını vurguladı.

Popova ayrıca Rus uzmanların koronavirüsün pandemiye yol açabilme potansiyelini daha ocak ayında anladıklarını sözlerine ekledi.

Son verilere göre Rusya’da koronavirüs vaka sayısı 28 bin 80 artarak 2 milyon 653 bin 928’e çıktı, Kovid-19 nedeniyle şimdiye kadar toplam 46 bin 941 kişi hayatını kaybetti, 2 milyon 106 bin 235 kişi ise hastalığı yendi.