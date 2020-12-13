Kremlin Sözcüsü Peskov’dan koronavirüs anıları: Hastayken aynı evi paylaştığımız çocuklarımız birkaç ay sonra hastalandı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ilkbaharda eşi Tatyana Navka ile birlikte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonuna yakalandıkları zaman hastalığın çocuklarına geçmediğini, onların birkaç ay sonra hastalandıklarını söyledi.

Rus devlet televizyonu Rossiya 1’e konuşan Peskov, kendisinin ve ailesinin Kovid-19’a ne zaman ve nasıl yakalandıklarını ve hastalığı nasıl geçirdiklerini anlattı.

Peskov, “Bizimle yaşayan pek çok çocuğumuz var. Biz hastaneye yatırılmıştık, fakat ondan önce evdeyken bizim dışımızda hiçbir aile ferdi hastalanmadı. O zaman hepimiz hastalanacağız düşüncesiyle ayrı bir odaya kapanmamıştık, herkesle temas halindeydik. Onlar neden hastalanmadı? Hiç kimse bunu hala anlamış değil. Daha sonra hepsi hastalığı geçirdi. Birkaç ay sonra. Fakat o zaman hiç kimse hastalanmadı” diye konuştu.

Küçük kızları Nadya’nın hastalanıp hastalanmadığı sorusu karşısında Peskov, “Onun hastalığı nasıl geçirdiğini fark etmedik bile” dedi ve ekledi:

“Ve hatta hastalanıp hastalanmadığı sorusuna yanıt veremiyoruz. Fakat o hasta olanlarla görüşüyordu, erkek ve kız kardeşleriyle görüşüyordu ve onlar birkaç gün sonra hastalanıyordu.”

‘Hastalığın hiç de hoş olmadığını ve hastalanmamanın daha iyi olduğunu’ söyleyen Peskov, “Öte yandan şu anda mayıs ayında vücudumun geliştirdiği antikorlarla yaşıyorum ve oldukça rahat hissediyorum” itirafında bulundu.

Kremlin Sözcüsü, koronavirüse yakalandığını öğrendiği zaman ‘belli bir korku hissiyatı oluştuğunu’ ifade etti:

“Eşimle neredeyse aynı gün hastalandık. Korkunçtu. İlk iki gün sabredebilecek gibiydi. Ancak ateşim yükseldiği zaman tomografi çektiler ve zatürre olduğum anlaşıldı. En rahatsız edici şeyse, yedinci veya dokuzuncu günde durumun kötüleşebiliyor olması, benim başıma da o geldi. Yani bir hafta tedavi gördükten sonra durumum kötüleşti ve akciğerde tahrip edilen bölge büyüdü.”

O zaman korktuğunu anlatan Peskov, “Doktorlar tahrip edilen bölgenin bir gecede ikiye katlanabileceğini anlatıyor. Oldukça rahatsız ediciydi. Genel olarak ta hastalığın bıraktığı hisler oldukça tuhaf” ifadelerini kullandı.