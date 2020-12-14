Rusya’da yeni nesil uzaya fırlatma roketinin ikinci denemesi başarıyla gerçekleştirildi

Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri tarafından Angara A-5 tipi ağır roketin ikinci fırlatma denemesi Plesetsk uzay üssünden başarılı bir biçimde tamamlandı. Rusya Savunma Bakanlığı yetkililerinin açıklamalarına göre fırlatma anı ya da öncesinde herhangi bir aksaklık yaşanmadı.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın basın servisi, Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri’nin Plesetsk uzay üssünden Angara A-5 ağır roketinin fırlatma denemesini başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini bildirdi.

Roket, Rusya Savunma Bakanlığı’nın Arkhangelsk bölgesindeki Plesetsk uzay üssünden yerel saat ile (Türkiye saatiyle aynı) 8.50’de fırlatıldı.

​Fırlatma öncesi işlemlerin ve fırlatma anının sorunsuz ilerlediği belirtilirken Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri’nin zemin araçlarının roketin fırlatılma anını ve uçuşunu gözlemledikleri kaydedildi.

Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, roketin fırlatılmasıyla ile ilgili heyecanını Twitter hesabında, “Gerçekten de uçuyor” sözleri ile paylaştı.

​Proton-M taşıyıcı roketlerinin yerini alacak

Fırlatma denemelerinin ilki 2014’te yapılan Angara-A5 roketi, Rusya’nın uzay araçları filosundaki en büyük taşıyıcı roket olan Proton-M’nin yerini alması için geliştiriliyor. Filoda yerini aldığında Angara A-5 roketi yörüngeye ağırlıkları 20 tonu aşan parçalar taşıyabilecek.

Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı’nın Roscosmos'tan dört adet Angara A-5 füzesi sipariş ettiği açıklanmıştı. Roketin üretimi, Proton-M’nin üretim maliyetinin üç katı olan 7 milyar rubleye denk geliyor, yani yaklaşık 95 milyon 900 bin dolar. 2024 yılında Angara’nın maliyetinin 4 milyar rubleye, yani yaklaşık 54 milyon dolara düşürülmesi planlanıyor.