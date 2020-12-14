Lavrov’dan ABD’nin Türkiye’ye yaptırımlarıyla ilgili yorum: Uluslararası hukuka saygısızlık

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ziyarette bulunduğu Saraybosna’da, Bosna-Hersek’e bağlı Sırp Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Milorad Dodik ile görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında ABD’nin Türkiye’ye açıkladığı CAATSA yaptırımlarını değerlendirdi.

Lavrov, “Bu elbette uluslararası hukuka karşı küstahça bir tavrın bir başka tezahürü, ABD’nin yıllardır, hatta onlarca yıldır sola sağa savururcasına uyguladığı gayri meşru tek taraflı yaptırımlara başvurmasıdır. Elbette bunun, askeri teknik işbirliği alanı dahil uluslararası iş bölümünün sorumluluk sahibi bir katılımcısı olarak ABD’nin uluslararası arenadaki güvenilirliğine katkıda bulunmadığını düşünüyorum” ifadesini kullandı.

Lavrov, “ABD’nin Türkiye’ye S-400 alımı yüzünden yaptırım kararı alması beklenmedik bir haber değil, ABD bunu bir yıldan fazla bir süredir konuşuyordu, bu yüzden sürpriz değil. "ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması, uluslararası hukuka karşı kibirli tutumunun bir başka tezahürüdür” dedi.