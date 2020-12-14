Reuters’ten ‘Rus hackerler ABD İç Güvenlik Bakanlığı’na saldırdı’ iddiası

Reuters’in haberinde, “Rusya hükümetine çalıştığı tahmin edilen usta bilgisayar korsanlarından oluşan bir ekip, ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın dahili iletişimine erişim sağladı” ifadesine yer verildi. Olayda Rus hükümetinin eli olduğuna dair hiçbir somut kanıt sunulmadı.

Haberde, bu saldırının, pazar günü bildirilen ve ABD Hazine Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nı hedef alan girişimin devamı olduğu iddia edildi.